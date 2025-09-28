Stade du 5-Juillet : la justice désigne ses premiers responsables trois mois après le drame

Trois mois après la tragédie qui a endeuillé le football algérien, quatre responsables du complexe olympique du 5-Juillet sont placés en détention provisoire pour leur rôle présumé dans l’effondrement des gradins qui a coûté la vie à quatre supporters du MC Alger. Une décision qui marque la volonté des autorités de faire toute la lumière sur ce drame évitable.

Le 21 juin 2025 restera gravé comme l’un des épisodes les plus sombres du football algérien. Ce qui devait être une soirée de liesse pour célébrer le neuvième titre du Mouloudia Club d’Alger s’est transformé en une tragédie nationale. Le bilan officiel a fait état de quatre décès et de nombreux blessés, transformant ce qui devait être un moment de liesse en un drame national. L’effondrement d’une barrière métallique en tribune supérieure a précipité des dizaines de supporters vers les gradins inférieurs, créant des scènes de chaos indescriptibles.

Quarante jours d’investigations plus tard, la justice algérienne a désigné ses premiers responsables, dans une procédure qui se veut exemplaire.

Une enquête menée tambour battant

Face à l’émotion nationale suscitée par cette catastrophe, le président Abdelmadjid Tebboune avait immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie pour établir les responsabilités. Les autorités judiciaires ont travaillé de manière méthodique pour comprendre les mécanismes de cette tragédie et identifier les défaillances ayant conduit à ce drame.

L’enquête a porté sur plusieurs aspects cruciaux : l’état des infrastructures, les protocoles de sécurité, la gestion des foules et l’entretien des équipements. Des photos révèlent de la rouille sur la barrière, pointant un manque d’entretien, élément qui semble avoir joué un rôle déterminant dans l’effondrement.

Le tribunal de Bir Mourad Raïs, à Alger, a ordonné la mise en détention provisoire de plusieurs responsables du complexe olympique Mohamed Boudiaf, envoyant un signal fort sur la volonté des autorités de faire toute la lumière sur cette tragédie. Ce samedi 27 septembre 2025, le juge d’instruction a entendu les personnes concernées. Puis il a ordonné le placement en détention provisoire de Yacine Kada, directeur général chargé de la gestion du complexe olympique, Ali Atoui, directeur des équipements et de la maintenance du complexe, ainsi que de deux autres responsables du complexe sportif.

Un stade marqué par les drames

Cette tragédie n’est malheureusement pas un cas isolé pour cette enceinte mythique du football algérien. En 2013, une bousculade dramatique y avait coûté la vie à deux jeunes supporters et blessé des dizaines d’autres. La promesse d’un audit de sécurité, la fermeture du stade de 2013 à 2015 pour remplacer la structure instable des gradins supérieurs n’avaient visiblement pas suffi à prévenir une nouvelle catastrophe.

Le jour fatidique, le match s’est déroulé dans une enceinte bondée, avec 70 à 80 000 personnes. Pourtant, la capacité officielle n’est que de 64 000 places assises. Cette affluence illustre les défaillances de gestion qui ont contribué au drame.

La Commission d’enquête devra examiner tous les documents qu’elle exigera d’avoir, tels que le rapport de la Commission d’homologation des stades qui, à chaque début de saison, émet ses observations, ses réserves et ses recommandations sur l’état des infrastructures.

Vers une refonte nécessaire

Ce drame constitue un signal d’alarme sur la nécessité de renforcer la gestion et l’entretien des grands équipements sportifs, afin d’éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Au-delà des sanctions judiciaires, c’est tout un système de gestion des infrastructures sportives qui doit être repensé.

La mise en détention des responsables du complexe du 5-Juillet est une étape importante dans la recherche de justice pour les familles endeuillées. Mais elle ne constitue que le début d’un processus de refonte plus large. La Cour d’Alger a rappelé dans un communiqué que l’instruction judiciaire suivait son cours et que l’opinion publique serait informée des avancées de cette dramatique affaire.

Le football algérien, meurtri par cette tragédie, attend désormais des réformes structurelles qui garantiront la sécurité de tous les supporters.