Sport-santé et numérique : l’association SEE mobilise l’Afrique et sa diaspora à l’occasion de la CAN 2025

À quelques heures du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tient au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l’association Santé en Entreprise (SEE) lance une nouvelle édition de sa campagne « Sport-Santé ». Un dispositif digital ambitieux qui entend faire de ce rendez-vous footballistique continental un levier de promotion de l’activité physique et de la prévention santé.

Bouger plus est un enjeu de santé publique mondial. En effet, le constat est sans appel : selon l’Organisation mondiale de la santé, un adulte sur quatre dans le monde ne pratique pas d’activité physique suffisante. Cette sédentarité accroît de 20 à 30 % le risque de maladies non transmissibles et de décès prématuré. C’est pour répondre à cet enjeu que SEE, présidée par Erick Maville, a choisi de s’appuyer sur la ferveur populaire de la CAN pour diffuser des messages de prévention à grande échelle, en mobilisant les outils numériques.

Un challenge connecté panafricain : « Qui fera le max de pas ? »

Du 9 au 18 janvier 2026, l’association organise un challenge de pas connecté via l’application START’R, développée en partenariat avec l’Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport (IRBMS). Le principe est simple : chaque participant télécharge l’application, rejoint une équipe et comptabilise ses pas quotidiens. L’objectif individuel est fixé à 7 500 pas par jour minimum.

Une vingtaine d’équipes représentant plus d’une douzaine de pays participent déjà à cette compétition solidaire : ACTUME (Mauritanie), AfriQu’Elles (France), AskCare (Sénégal), Capital Humain by CEMOI (Côte d’Ivoire), Team Guinée, Team Maroc, Team Tchad, Vision Nouvelle (Burkina Faso), Emerging Valley, Sanofi GHU, ou encore MyHealthCop (Ghana). Des prix récompenseront les trois premiers du classement général individuel.

Un tableau connecté d’ambassadeurs engagés

Quinze personnalités africaines et de la diaspora ont prêté leur image et leur voix à la campagne à travers un « tableau connecté » interactif. Parmi elles : Aïssatou Diallo, fondatrice d’AskCare au Sénégal ; Amy Ndao-Fall, directrice médicale chez Sanofi Global Health Unit en Côte d’Ivoire ; Christelle Ngueping, fondatrice de Let’s MovEat au Cameroun ; Elisa Desbordes, directrice générale de la Fondation Ecobank au Togo ; Irène Zoungrana, présidente de Vision Nouvelle au Burkina Faso ; ou encore Kwasi Tabury, fondateur de MyHealthCop au Ghana.

Ces ambassadeurs délivrent des messages vidéo accessibles en ligne pour encourager les populations à intégrer l’activité physique dans leur quotidien.

Des webcasts pour approfondir les enjeux

La campagne s’accompagne d’une série de webcasts réunissant coachs sportifs, experts en santé publique et porteurs de solutions HealthTech et SportTech. Un webcast de bilan est prévu le 22 janvier 2026. Ces sessions permettent de démocratiser les connaissances sur le sport-santé et de mettre en lumière les innovations numériques au service du bien-être.

Du 5 au 18 janvier 2026, les participants pourront également bénéficier de sessions de coaching sport-santé avec le coach virtuel MyHealthCop, une solution développée au Ghana et intégrée à l’écosystème SEE. Les entreprises partenaires peuvent sponsoriser des sessions d’exercices guidées et personnalisées pour leurs équipes, avec des bilans sport-santé individualisés.

Un réseau de partenaires institutionnels et privés

L’initiative bénéficie du soutien d’un large écosystème : SEE International, Business for Global Health (B4GH), le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF), la Fondation Orange Guinée, le MEDEF International, Emerging Valley, Women Sports Africa, Migrations & Climat, CIO Mag, Educafoot, le Groupement du patronat francophone, ou encore Afrik.com.

Au-delà de la sensibilisation, SEE inscrit cette campagne dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE), en soutenant des projets à fort impact sur le continent. La Chambre de commerce, d’industrie et de services de Rabat figure parmi les partenaires institutionnels locaux, témoignant de l’ancrage marocain de cette édition 2025.

Un succès déjà éprouvé en 2023

Lors de la CAN 2023 organisée en Côte d’Ivoire, la campagne « Ensemble, bougeons pour la santé des femmes » avait totalisé plus de 50 millions de pas et bénéficié d’une large couverture médiatique, de RTI à BFM Business en passant par Fraternité Matin et l’AIP. Cette nouvelle édition entend amplifier cette dynamique en élargissant la mobilisation à l’ensemble du continent et à la diaspora.

Les personnes souhaitant rejoindre le challenge peuvent télécharger l’application START’R sur le Play Store ou l’App Store, s’inscrire avec le code d’accès #SEE, et rejoindre l’équipe de leur choix. Une boutique en ligne propose également des goodies (t-shirts, hoodies, casquettes) aux couleurs de la campagne.

Plus d’informations : caravanes.santeenentreprise.com/can2025/