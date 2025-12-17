Dans le paysage du panafricanisme radical, une figure interroge par son influence grandissante et les contradictions qui l’entourent. Nathalie Yamb, intellectuelle militante installée en Suisse, partage des positions idéologiques similaires à d’autres activistes plus controversés, tout en bénéficiant d’un traitement médiatique bien différent. Enquête sur les incohérences d’un discours.

Deux visages d’un même mouvement

L’analyse du panafricanisme radical contemporain révèle un paradoxe frappant. Alors que certaines figures comme Kemi Seba sont régulièrement poursuivies, expulsées et attaquées publiquement, Nathalie Yamb semble évoluer avec davantage de liberté malgré des positions idéologiques largement similaires.

Les deux militants partagent, en effet, un socle commun : une critique virulente de la France, la promotion d’une rupture avec l’Occident, et un soutien aux positions russes en Afrique. Tous deux ont d’ailleurs fait l’objet de sanctions européennes et d’interdictions d’entrée sur le territoire de l’Union européenne.

La principale différence réside dans la forme : là où l’un adopte une posture frontale et provocatrice, l’autre cultive une image d’intellectuelle rigoureuse, usant d’un vocabulaire plus académique et d’une rhétorique plus sophistiquée.

Un anti-impérialisme sélectif

L’examen des prises de position de Nathalie Yamb soulève plusieurs interrogations. Sa critique de l’impérialisme français, présenté comme néocolonial, contraste avec son soutien aux interventions russes en Afrique. Elle a notamment défendu l’action du groupe Wagner au Mali et en Centrafrique, et participe régulièrement à des événements pro-russes.

Cette posture interroge sur la cohérence d’un discours anti-impérialiste qui semblerait accepter le remplacement d’une influence par une autre. Pour certains observateurs, il ne s’agirait pas tant d’une émancipation que d’un changement d’allégeance.

Les paradoxes d’une militante basée en Suisse

Un autre élément suscite le débat : Nathalie Yamb mène sa critique de l’Occident depuis la Suisse, pays où elle réside. Cette situation a été pointée du doigt par plusieurs voix africaines qui y voient une contradiction entre le discours et la réalité vécue.

S’ajoute à cela la question de sa double nationalité suisso-camerounaise, alors que la législation camerounaise interdit officiellement la binationalité. Un paradoxe pour une militante qui revendique le respect de la souveraineté juridique africaine.

Silences stratégiques et indignations sélectives

Les observateurs notent également des silences troublants. Sur le Cameroun, son pays d’origine, Nathalie Yamb reste particulièrement discrète malgré plus de quarante ans de pouvoir autoritaire sous Paul Biya. Ce mutisme contraste avec ses critiques virulentes d’autres régimes africains.

Certaines de ses déclarations ont également suscité la controverse, notamment lorsqu’elle a évoqué la possibilité d’un complot politique interne à propos d’une attaque de Boko Haram au Nord-Cameroun, minimisant ainsi un terrorisme actif dans la région depuis 2014.

Sur les questions de démocratie, son positionnement apparaît également variable : condamnation de certains coups d’État militaires, mais soutien à d’autres changements de régime, critique des fraudes électorales dans certains pays, mais tolérance ailleurs.

La question des droits LGBT+

Concernant les droits des personnes LGBT+, Nathalie Yamb adopte une position qu’elle présente comme nuancée : l’État ne devrait pas interférer dans la vie privée des adultes consentants, mais il faut rejeter toute imposition de modes de vie occidentaux.

Cette posture, qualifiée de culturelle, est critiquée par les défenseurs des droits humains qui y voient un silence complice face aux persécutions et à la criminalisation que subissent les personnes LGBT+ dans plusieurs pays africains.

Une influence médiatique intacte

Malgré ces controverses, Nathalie Yamb continue de jouir d’une forte présence médiatique, particulièrement sur les réseaux sociaux où elle a dominé l’espace panafricaniste jusqu’en 2024. Son influence reste importante dans les débats sur l’avenir des relations entre l’Afrique et le reste du monde.

Ses partisans saluent son courage à dénoncer les ingérences étrangères et sa défense d’une souveraineté africaine authentique. Ses détracteurs, en revanche, pointent les incohérences entre son discours et ses actes, ainsi que son utilisation d’informations parfois non vérifiées.

Un débat nécessaire pour le panafricanisme

Au-delà du cas individuel, l’analyse de ces contradictions soulève une question plus large : celle de la cohérence et de l’universalité des principes défendus par le panafricanisme contemporain. Un mouvement d’émancipation peut-il se construire sur des indignations sélectives et des alliances opportunistes ?

Dans un espace informationnel de plus en plus scruté, ces questions deviennent centrales. Pour que le panafricanisme retrouve sa crédibilité auprès des populations africaines, il devra répondre à ces interrogations et clarifier ses positions au-delà des slogans et des postures médiatiques.

Les Africains, de plus en plus informés et critiques, attendent de leurs intellectuels et activistes non pas des discours adaptables selon les circonstances, mais une cohérence morale et politique qui serve réellement leurs intérêts à long terme.