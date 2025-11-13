Soutenons le Président Faye pour un Sénégal uni et républicain

Alors que les tensions s’accentuent entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, le président du Parti NADEMS, Samba Kara Ndiaye, appelle au calme et à la cohésion nationale. Dans une déclaration publique, il alerte sur les risques que cette crise institutionnelle fait peser sur la stabilité du pays et le fonctionnement des institutions. Tout en réaffirmant son attachement à la République, il invite les acteurs politiques et les citoyens à privilégier le dialogue et l’unité pour préserver la démocratie sénégalaise.

Chers compatriotes, Citoyens et Républicains du Sénégal,

En ma qualité de Président du Parti NADEMS, je m’adresse à vous aujourd’hui avec gravité et détermination. Le Sénégal traverse une crise institutionnelle et politique sans précédent, où les tensions entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko menacent la stabilité de notre nation. Ces divisions, exposées au grand jour ces derniers jours, ne servent ni l’intérêt général, ni les aspirations du peuple sénégalais. Il est temps d’agir pour préserver notre démocratie et notre unité.

Un danger pour la République

Les événements récents sont alarmants : le Président Faye, élu par le peuple, a pris une décision souveraine en nommant Aminata Touré à la tête de la coalition « Diomaye Président ». En réponse, le Premier Ministre a publiquement contesté cette décision, affirmant que le Président « n’a pas ce pouvoir ». Cette remise en cause de l’autorité présidentielle est inacceptable et dangereuse pour notre État de droit. Un Premier Ministre ne peut se substituer au Chef de l’État, sous peine de fragiliser nos institutions et d’ouvrir la voie à l’instabilité.

Le Président Faye incarne la légitimité populaire

Le Président Faye a été élu pour diriger le Sénégal, pas pour être sous la tutelle d’un parti ou d’une personnalité, aussi influente soit-elle. En réaffirmant son autorité, il a rappelé une évidence : la présidence de la République ne se partage pas. Son leadership est essentiel pour garantir la cohésion nationale et la mise en œuvre des réformes que nous attendons tous.

Le NADEMS appelle à la raison et à l’unité

En tant que responsable politique, je lance un appel solennel à tous les républicains, quel que soit leur bord :

– Aux militants du PASTEF : Votre combat pour la justice et la souveraineté est légitime, mais il ne doit pas se transformer en guerre contre les institutions. La loyauté envers l’État doit primer sur les rivalités internes.

– Aux citoyens sénégalais : Notre pays a besoin de stabilité pour avancer. Soutenons le Président Faye dans son rôle de garant de la Constitution et de l’unité nationale.

– À la classe politique : Cessons les querelles stériles. Le Sénégal mérite mieux que des divisions qui profitent à nos adversaires.

Unis pour le Sénégal

Le NADEMS, en tant que parti républicain et engagé, soutient sans réserve l’autorité du Président Faye. Nous refusons de voir notre pays plongé dans le chaos à cause d’ambitions personnelles. Le moment est venu de nous rassembler autour de nos institutions et de nos valeurs communes.

Mobilisons-nous pour la République !

Chers compatriotes, l’heure est grave. Soutenir le Président Faye, c’est défendre la République. Rejoignez-nous pour dire NON aux divisions et OUI à un Sénégal uni, fort et souverain.

Vive le Président Faye !

Vive la République !

Vive le Sénégal !

Samba Kara NDIAYE

Président du Parti NADEMS