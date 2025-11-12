Crise à la tête de la majorité : Aminata Touré nommée, Pastef s’oppose

Le président Bassirou Diomaye Faye a procédé à un remaniement inattendu à la tête de la coalition « Diomaye Président », qui l’a porté au pouvoir. L’ancienne Première ministre, Aminata Touré, prend désormais la direction de la conférence des leaders de la coalition, en remplacement d’Aïda Mbodj. Cependant, cette décision n’a pas fait l’unanimité.

Elle a immédiatement suscité une vive contestation, y compris au sein du parti présidentiel Pastef.

La fin d’une mission et un appel à la réorganisation

Dans une note d’information datée du 11 novembre 2025, le Chef de l’État a officialisé la fin de la mission d’Aïda Mbodj dès le 10 septembre. Il lui a exprimé sa gratitude pour « son engagement et son dévouement sans commune mesure » durant la conquête du pouvoir.

Selon le président Faye, ce changement répond à une nécessité urgente de restructuration. Malgré l’attractivité de la coalition et les nombreuses adhésions, il constate que « la léthargie et les divisions persistent » depuis deux mois. Cette réorganisation doit, selon lui, rendre la coalition « plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante ».

Aminata Touré, le choix de la cohésion

Pour mener à bien cette transformation, Bassirou Diomaye Faye a choisi Aminata Touré, ancienne superviseure générale de la campagne électorale de mars 2024. Sa mission consistera à engager une démarche « ouverte » et orientée vers « l’efficience opérationnelle ».

Le président affirme lui accorder une confiance totale, convaincu que son expérience et son esprit fédérateur seront importants pour renforcer la mouvance présidentielle. L’objectif est de bâtir une coalition solide, capable de soutenir efficacement l’action du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Le Pastef dénonce un manque de légitimité

Mais cette nomination a provoqué un profond malaise au sein de la majorité. Le même jour, le bureau politique du Pastef a publié un communiqué pour rejeter la décision présidentielle.

Selon le parti dirigé par Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye n’a ni la légitimité ni le pouvoir d’opérer seul un tel changement au sein de la coalition. Cette prise de position, ouverte et directe, révèle une fissure au sommet de l’État. Elle annonce des débats politiques houleux dans les jours à venir.