Bassirou Diomaye Faye se sépare de son directeur de cabinet

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a limogé son directeur de cabinet, Pape Mada Ndour.

Cette décision, officialisée par le décret n°2025-346 signé le 28 février 2025, n’a été rendue publique que le 7 mars. Aucune explication officielle n’a été fournie, mais plusieurs éléments suggèrent des tensions en coulisses.

Un départ soudain après moins d’un an en poste

Nommé en mai 2024, Pape Mada Ndour, diplomate de carrière, avait occupé le poste de premier secrétaire à l’ambassade du Sénégal au Maroc jusqu’en juin 2023. Son limogeage après moins d’un an à la tête du cabinet présidentiel interpelle, la durée étant relativement courte pour une fonction aussi stratégique.

Le décret ne précise pas les motifs de son éviction, ce qui alimente les spéculations. Toutefois, certains observateurs estiment que ses déclarations publiques récentes ont joué un rôle déterminant.

Des déclarations controversées à l’origine du limogeage ?

Quelques jours avant son renvoi, Pape Mada Ndour s’est exprimé lors d’une émission diffusée sur Sans Limites. Il a notamment évoqué une rencontre supposée entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l’ancien président Macky Sall, alors que Sonko avait formellement nié l’existence d’un tel échange. Ses propos ont semé le trouble et fragilisé la ligne officielle du gouvernement.

Par ailleurs, il a défendu la présence de membres de la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) au sein de la présidence, affirmant qu’ils « faisaient leur travail » et ne méritaient pas d’être évincés. Cette prise de position a suscité des critiques, certains estimant qu’un directeur de cabinet devait faire preuve de plus de discrétion et éviter toute controverse.

Le limogeage de Pape Mada Ndour soulève des interrogations sur l’équilibre des forces au sein du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. En tant que directeur de cabinet, il occupait un poste stratégique et influençait la gestion quotidienne de l’exécutif. Son éviction pourrait refléter la volonté du chef de l’État d’imposer une discipline plus stricte au sein de son administration.