Soudan : les Émirats arabes unis et le Tchad dans la ligne de mire de Khartoum

Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre civile qui oppose les Forces armées soudanaises (FAS) aux Forces de soutien rapide (FSR). Les combats, qui ont fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes, montrent peu de signes d’apaisement. Au-delà des affrontements directs, le conflit soudanais prend une nouvelle dimension avec les accusations portées par le gouvernement soudanais contre les Émirats arabes unis et le Tchad.

Khartoum accuse ces deux pays de fournir un soutien militaire aux FSR, notamment en leur fournissant des drones. Les FSR auraient ainsi acquis de nouveaux drones, décrits comme « stratégiques » par le ministère soudanais de la Défense. Ces engins leur permettraient de mener des attaques de précision contre les positions des FAS, renforçant ainsi leur capacité à tenir tête à l’armée régulière.

Une ingérence déniée

Les Émirats arabes unis et le Tchad ont catégoriquement démenti ces accusations. Ils ont affirmé ne pas être impliqués dans le conflit soudanais et ont appelé à une solution politique à la crise. Si ces accusations venaient à être confirmées, elles auraient des conséquences importantes sur le cours de la guerre. Elles pourraient notamment conduire à une escalade des hostilités et à une internationalisation du conflit.

Le conflit au Soudan a des répercussions importantes sur la région. Les pays voisins sont confrontés à un afflux de réfugiés, à des problèmes de sécurité et à des tensions politiques. La communauté internationale suit de près l’évolution de la situation au Soudan. Les Nations Unies, l’Union africaine et les pays de la région ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à un dialogue politique entre les parties belligérantes.

La médiation internationale s’avère particulièrement difficile dans un contexte où les acteurs impliqués dans le conflit ont des intérêts divergents. La population soudanaise est la première victime de cette guerre. Les civils sont pris au piège des combats, privés d’accès à l’eau, à la nourriture et aux soins médicaux.