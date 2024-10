Soudan : les violences des FSR après la défection d’un général font plus de 400 morts

La guerre au Soudan, qui a éclaté en avril 2023, trouve ses racines dans une lutte pour le pouvoir entre différentes factions militaires et politiques. Les Forces de soutien rapide (FSR), dirigées par le général Mohamad Hamdane Daglo, alias Hemedti, continuent de commettre des exactions dans l’Est de l’État d’Al-Jazirah, et ce, pour le dixième jour consécutif. Cette intensification de la violence survient après la défection d’un chef militaire local. Ce qui suscite des représailles ciblées contre les civils.

Ampleur des violences perpétrées par les FSR

Le 29 octobre, plusieurs personnes ont été tuées dans le village d’al-Hilaliya. Ce qui a ajouté une nouvelle couche de tragédie à une situation déjà désastreuse. Selon des ONG locales, le nombre total de victimes dans l’Est d’Al-Jazirah a atteint plus de 400 personnes en seulement dix jours. Preuve de l’ampleur des violences perpétrées par les FSR. La genèse de ce conflit remonte à des années de tensions entre les FSR et l’armée soudanaise, exacerbées par la chute du régime d’Omar el-Béchir en 2019.

Alors que le pays cherchait à établir un gouvernement civil, des luttes de pouvoir entre les factions militaires ont plongé le Soudan dans une instabilité chronique. Les FSR, initialement formées pour lutter contre la rébellion dans la région du Darfour, ont élargi leur influence et leur pouvoir. Ils sont devenus un acteur clé dans la lutte pour le contrôle du pays. Les récents événements à Al-Jazirah mettent à nu les conséquences tragiques de cette lutte de pouvoir.

Meurtres, viols et destructions de villages

Un habitant de la région témoigne des horreurs vécues par sa communauté, marquée par des attaques répétées des FSR. La défection du général, perçue comme une menace pour leur autorité, a conduit les FSR à lancer une « campagne de vengeance » ciblant les civils supposés liés à ce chef militaire. Les exactions des FSR, qui incluent des meurtres, des viols et des destructions de villages, alimentent un cycle de violence qui n’épargne pas les populations civiles.

Les organisations internationales et les ONG s’alarment de cette situation, et appellent à une intervention urgente pour protéger les civils et restaurer la paix. Alors que le Soudan continue de plonger dans le chaos, les luttes internes pour le pouvoir et la violence systématique des FSR mettent en péril l’avenir du pays. Les espoirs d’un Soudan pacifique et démocratique semblent de plus en plus lointains.