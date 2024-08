Soudan : le général Burhan échappe à une attaque de drone

Le Soudan, en proie à une guerre civile depuis plus d’un an, a été hier le théâtre d’une nouvelle escalade de violence. Le général Abdel-Fattah Burhan, chef de l’armée soudanaise, a échappé de justesse à une attaque de drone. L’incident s’est produit lors d’une cérémonie militaire à Gebeit, dans l’est du pays et a coûté la vie à cinq personnes. Il met en lumière la fragilité de la situation sécuritaire et les tensions persistantes entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR).