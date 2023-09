Soudan, au moins 43 morts dans un raid aérien sur un marché

Une frappe aérienne ciblant un marché au Sud de la capitale soudanaise, Khartoum, a coûté la vie à 43 personnes. Ce drame est à mettre sur le compte des affrontements entre l’armée et les Forces de soutien rapide.

Le Syndicat des médecins soudanais a annoncé, ce dimanche, que plusieurs dizaines de morts sont à déplorer à la suite d’une frappe aérienne. Celle-ci a visé un marché de la capitale de ce pays d’Afrique de l’Est. Selon le syndicat, la région de Mayo, à Janoub al-Hizam, a abrité, ce dimanche matin, de violents et sanglants bombardements.

Une attaque, qui a fait au moins 43 morts et plus de 55 blessés, selon le syndicat des médecins. Un premier bilan établi par le Comité populaire soudanais faisait état de 40 morts. De violents affrontements ont repris, dans la matinée de ce dimanche, entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, au Sud de Khartoum. Des armes lourdes et légères ont été employées par les deux camps.

Les FSR accusent l’armée du Soudan

Dans un communiqué, les FSR ont accusé l’armée soudanaise d’avoir mené « un raid aérien contre les habitants du quartier de Mayo, au sud de Khartoum ». L’armée soudanaise n’a pas encore réagi. Depuis le 15 avril, l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont engagé de violents combats qui ont fait plus de 3000 morts. Par ailleurs, pas moins de 4 millions de personnes sont déplacées par le conflit.

Ce drame intervient seulement cinq jours après que le chef des FSR a annoncé la fin prochaine de la guerre. « La guerre prendra bientôt fin, la paix prévaudra et ces conflits disparaîtront », avait déclaré Mohamed Hamdan Dogolo. « Nous nous battons pour le Soudan, tandis que les autres se battent pour le pouvoir », avait lancé celui que l’on surnomme « Hemedti ».

Une guerre qui menace d’emporter tout le pays

En fin août, le chef du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah Al-Burhan, était en visite en Égypte où il avait rencontré le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. Aucune information n’a été donnée quant à la nature de cette visite, la première du genre depuis le déclenchement des hostilités. L’Organisation des Nations Unies, pour sa part, alerté quant aux graves conséquences de cette guerre.

L’ONU a mis en garde que la guerre qui sévit au Soudan menace d’emporter tout le pays. Ajoutant que les combats ont donné lieu à la faim avec une résurgence de maladies qui menacent les enfants. Plus de 400 enfants ont été tués depuis, le début de la crise. Tandis que plus de 20 millions d’habitants font face à une crise alimentaire.