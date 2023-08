Soudan : plus de 20 millions d’habitants font face à une crise alimentaire

Plus de 20 millions d’habitants font face à une situation de crise alimentaire suite à la poursuite des affrontements militaires au Soudan. Cette annonce a été faite par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La situation humanitaire devient de plus en plus alarmante au Soudan, quatre mois après le début des affrontements militaires. « Plus de 20 millions de personnes sont dans une situation de faim aiguë sévère. Cela représente environ 42% de la population » de ce pays, selon l’analyse de la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC). En plus de la crise alimentaire, ce conflit armé a « poussé près de 4 millions de personnes à fuir leur foyer », ajoutent les agences de l’ONU. « Nos équipes ont traversé des villes et des villages abandonnés à la suite d’un exode massif. Les centres de santé, les banques et d’autres infrastructures essentielles ont été détruits », a alerté Eddie Rowe, directeur du PAM pour le Soudan, lors d’un point de presse à par visioconférence.

Urgence d’une aide à grande échelle

Depuis avril, le Soudan est plongé dans un cycle de violence suite aux violents affrontements entre l’armée commandée par Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, dirigés par Mohamed Hamdan Dagalo. « Aujourd’hui, près de quatre mois après le début du conflit, cette sombre prédiction s’est avérée être une dure réalité », a ajouté M. Eddie. « J’ai vu de mes propres yeux les conséquences de ce conflit », a indiqué, pour sa part, Adam Yao, représentant adjoint de la FAO au Soudan.

Face à l’ampleur de la crise, le FAO et ses partenaires ont distribué « des semences de cultures d’urgence à environ 1 million d’agriculteurs, dans 15 États » du pays. Dans le même cadre, 1,6 million de personnes ont bénéficié d’une aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence. Cependant beaucoup reste à faire, en raison de la poursuite des affrontements.