« Soudan : après deux ans de blocus, l’aide humanitaire de l’ONU atteint enfin le Kordofan du Sud

Un convoi de 26 camions affrété par le PAM, l’UNICEF et le PNUD a finalement rejoint les villes de Dilling et Kadugli le 18 février 2026, après plus de deux ans de rupture d’approvisionnement. Une percée humanitaire majeure dans une région du Soudan ravagée par le conflit armé et les pénuries, alors que des frappes de drones ont tué au moins 57 civils les jours précédents.

Un convoi crucial après plus de deux ans de rupture

Après plus de deux ans d’interruption, l’aide humanitaire des Nations Unies est enfin parvenue dans l’état soudanais du Kordofan du Sud, notamment dans les villes de Dilling et Kadugli. Ce convoi arrive à point nommé pour une population frappée par une crise humanitaire qui s’aggrave de mois en mois.

Composé de 26 camions transportant des fournitures essentielles, aide sanitaire, alimentaire et éducative, mais aussi matériel d’assainissement, d’hygiène et d’accès à l’eau, le convoi a atteint sa destination le 18 février 2026. Il a été affrêté conjointement par trois agences onusiennes : le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

40 jours d’immobilisation forcée sur la route d’Al Obeid

La principale cause du retard est l’intensification du conflit et l’insécurité croissante sur la route principale Al Obeid–Dilling–Kadugli. Le convoi a été contraint de s’immobiliser pendant plus de 40 jours, avant de rejoindre sa destination par des chemins hors route, plus longs et plus difficiles d’accès.

Les agences onusiennes impliquées dans l’opération ont souligné qu’un accès direct, durable et sûr est nécessaire de toute urgence pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation humanitaire dans tout le Kordofan du Sud. L’ONU a lancé un appel à toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire et à faciliter un accès immédiat et sans entrave de l’aide à tous les civils dans le besoin.

57 civils tués par des drones : Volker Türk appelle à l’arrêt des transferts d’armes

La situation est plus qu’alarmante. Entre le 15 et le 16 février, des attaques de drones distinctes auraient tué au moins 57 civils, dont au moins 15 enfants, dans quatre états du Soudan : le Kordofan du Nord, le Kordofan occidental, le Kordofan du Sud et l’état de Sennar.

Face à ces violences, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a lancé un appel pressé à tous les États, notamment ceux dotant d’une influence sur les parties, afin qu’ils mettent fin aux transferts d’armes qui alimentent le conflit et compromettent la protection des civils.