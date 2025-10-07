Le chef de la milice soudanaise Janjaweed Ali Kushayb condamné par la CPI pour des crimes contre l’humanité durant la guerre civile

La Cour pénale internationale a reconnu Ali Kushayb coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis au Darfour entre 2003 et 2004. Cette condamnation historique intervient plus de vingt ans après les atrocités qui ont fait près de 300 000 morts, alors que le Soudan est de nouveau plongé dans un conflit meurtrier.

Un verdict accablant après trois ans et demi de procès

Bien que la sentence, où il encourt la prison à perpétuité, n’ait pas encore été prononcée, Ali Kushayb, de son vrai nom Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, a été reconnu coupable de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre selon le verdict rendu par la Cour pénale internationale (CPI).

L’ancien commandant en chef de la milice Janjaweed comparaissait devant la CPI depuis le 19 octobre 2023 pour répondre des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis pendant le conflit du Darfour de 2003 à 2004. Il a été reconnu coupable d’avoir ordonné des meurtres, des viols et des passages à tabac. Il a également été reconnu coupable d’avoir fourni et distribué des armes, tout en participant lui-même aux tueries, armé d’une hache et d’une kalachnikov.

Ali Kushayb a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. À la cour, il a affirmé ne pas se reconnaître comme étant Ali Kushayb, prétendant qu’il s’était présenté ainsi pour sauver sa vie. Or, lorsqu’il servait Omar el-Béchir, il était considéré par le gouvernement, écouté et respecté par ses hommes, et participait à chaque réunion du gouvernement avant les batailles.

Le Darfour, théâtre d’un génocide impuni

Le procès, qui a duré trois ans et demi, fait suite aux combats qui ont éclaté en 2003 au Darfour lorsque des rebelles, dénonçant une discrimination ethnique systématique, avaient pris les armes contre le régime d’Omar el-Béchir, dominé par les Arabes. Face à cela, le pouvoir en place de l’époque avait déployé une milice dénommée « Janjaweed », composée de membres de groupes nomades de la région. Ce conflit, qui a pris fin en 2020 selon l’ONU, a fait près de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés.

Omar el-Béchir, qui a dirigé le Soudan d’une main de fer avant d’être destitué en avril 2019 après des mois de manifestations, est lui aussi toujours recherché pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. L’ex-président a transformé son pays en un terrain de terreur et de souffrance, un pays qui, depuis avril 2023, est de nouveau en proie à une guerre entre l’armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, issues des Janjaweed. Un nouveau conflit marqué par des atrocités dont le procureur de la CPI espère délivrer des mandats d’arrêt relatifs à la situation actuelle au Soudan.

La condamnation du commandant Ali Kushayb a été bien accueillie par l’Association des avocats du Darfour. À travers la voix de son président, Salih Mahmoud Osman, elle y voit « un message envers tous ceux qui ne sont pas encore poursuivis : qu’ils ne se sentent pas trop en sécurité. Tous ceux qui sont encouragés par l’absence de justice et d’État de droit, un jour, ils comparaîtront devant la CPI ». Même ton pour le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, qui a tenu à rappeler aux auteurs de crimes « qu’il ne peut y avoir d’impunité pour les crimes à grande échelle contre les civils ».