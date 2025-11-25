Soudan : trêve humanitaire, Washington met la pression sur les généraux

Alors que la guerre au Soudan s’enlise, Washington tente une nouvelle fois de briser l’impasse diplomatique. L’émissaire américain Massad Boulos presse les deux camps d’accepter une trêve humanitaire immédiate. L’annonce unilatérale d’un cessez-le-feu par les FSR ne suffit pas à apaiser les inquiétudes. Sans engagement réciproque de l’Armée, aucune pause durable n’est envisageable. La communauté internationale redoute une aggravation de la crise humanitaire déjà catastrophique.

La communauté internationale intensifie ses efforts pour mettre fin au conflit qui ravage le Soudan. Ce mardi 25 novembre, l’émissaire américain pour l’Afrique, Massad Boulos, a lancé un appel pressant aux belligérants, exhortant l’Armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) à accepter la dernière proposition de cessez-le-feu soumise par les médiateurs.

L’impasse des négociations

Massad Boulos, s’exprimant devant des journalistes à Abou Dhabi, a déploré que la proposition de trêve, portée par Washington au nom des médiateurs, n’ait encore été acceptée par aucune des deux parties en guerre.

Face à ce blocage, l’émissaire américain a haussé le ton. « Nous appelons les deux parties à accepter la trêve humanitaire telle que présentée sans conditions préalables », a-t-il déclaré, mettant l’accent sur l’urgence d’acheminer l’aide et de protéger les populations civiles prises au piège.

Depuis des mois, les tentatives de cessez-le-feu négociées par des acteurs régionaux et internationaux se sont succédé sans succès durable, les deux camps violant systématiquement les accords peu après leur signature.

Une trêve unilatérale et un appel à la réciprocité

L’appel de Washington intervient au lendemain d’une annonce unilatérale des Forces de soutien rapide (FSR). Lundi, les paramilitaires en guerre contre l’armée soudanaise ont déclaré de leur côté une trêve humanitaire de trois mois.

Si cette initiative des FSR pourrait être vue comme un pas en avant, elle ne garantit pas la cessation des combats sans un accord formel et réciproque de l’Armée. C’est précisément cette réciprocité, sous l’égide d’une proposition internationale sans condition, que les États-Unis cherchent à obtenir pour instaurer une pause crédible et durable sur le terrain.

La pression de Massad Boulos vise désormais à transformer l’annonce unilatérale en un engagement bilatéral et vérifiable, seul garant d’un répit pour les millions de Soudanais en détresse.