Sonatrach et l’Algérie propulsent le Maghreb vers la neutralité carbone

Sous le dôme du Centre des Conventions–Le Méridien d’Oran, l’Algérie s’est transformée en carrefour mondial de la transition énergétique verte. Pendant deux jours, chercheurs, ingénieurs et décideurs venus de vingt pays explorent les innovations capables de réconcilier industrie pétro-gazière et objectifs climatiques. Un rendez-vous stratégique pour Sonatrach qui affirme ses ambitions de leadership dans l’hydrogène propre et les technologies vertes.

Le Forum international sur les solutions vertes dans l’industrie pétrolière et gazière (ICGS 2025) a ouvert ses portes ce matin dans la capitale de l’Ouest algérien. Cet événement majeur, organisé conjointement par la Direction centrale Recherche-Développement de Sonatrach et la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), réunit l’élite mondiale de l’innovation énergétique.

« Innovation et décarbonation : un mariage de raison »

« Nous portons une responsabilité historique« , a déclaré d’emblée Mustapha Benamara, directeur R&D de Sonatrach et président du forum. « Notre objectif est de démontrer qu’innovation et réduction d’empreinte carbone peuvent non seulement coexister, mais créer de nouveaux gisements de valeur pour l’Algérie et ses partenaires internationaux« . Un message fort qui donne le ton d’un événement résolument tourné vers l’action.

La première journée s’articule autour de quatre conférences plénières d’experts internationaux. Le Pr. Mohammad M. Rahman (Arabie saoudite) a présenté ses travaux sur le polyuréthane pour le stockage d’hydrogène, tandis que le Dr Mohammed Wadi (Türkiye) a exploré l’intégration massive des énergies renouvelables dans les smart-grids.

L’après-midi a vu le Dr Karim Zeghib (Canada) détailler les avancées sur les batteries Li-ion sûres, avant que le Pr. Rami K. Suleiman n’expose ses recherches sur les molécules végétales comme inhibiteurs de corrosion. Une table ronde sur l’hydrogène vert cloture cette première journée riche en échanges.

En parallèle, plus de 60 communications abordent des sujets aussi cruciaux que le captage-stockage du CO₂, la récupération de chaleur fatale ou l’intelligence artificielle appliquée à la détection des fuites de méthane.

La deuxième journée s’annonce tout aussi dense avec l’intervention du Pr. Guy Pluvinage (France) sur les risques liés au transport d’hydrogène et d’ammoniac, suivie par celle du Dr Yassine Djebbar sur les enjeux du dessalement et de la sécurité hydrique en Algérie. Un atelier pratique sur les bio-inhibiteurs précédera la remise des recommandations finales aux autorités.

Six axes stratégiques pour transformer l’industrie

Le comité scientifique a structuré les débats autour de six thématiques clés : les inhibiteurs verts pour réduire corrosion et rejets toxiques, les trajectoires de décarbonation incluant l’électrification et la valorisation des gaz torchés, les technologies de bio-carburants, les chaînes logistiques durables de biomasse, le traitement écologique de l’eau pour la récupération assistée du pétrole, et les mécanismes financiers favorisant l’investissement bas-carbone.

Pour Alger, l’ICGS 2025 s’inscrit dans une vision stratégique : positionner l’Algérie comme hub régional de l’hydrogène propre et exporter son expertise en gestion environnementale. Les négociations récentes entre Sonatrach et plusieurs groupes européens, notamment Cepsa et Coolergy, concernant l’hydrogène bleu et vert, témoignent de cette volonté d’anticiper les futures chaînes de valeur énergétiques.

Le « Green Tech Expo », espace d’exposition adjacent aux salles de conférence, présente les innovations de trente exposants spécialisés, des capteurs IoT pour torchères aux membranes de dessalement à faible empreinte carbone. Plusieurs protocoles d’accord devraient être signés demain, particulièrement sur des projets pilotes de capture du CO₂ dans les installations gazières du Grand Sud algérien.

Pourquoi cet événement marque un tournant

L’ICGS 2025 représente la première grande conférence scientifique en Afrique du Nord entièrement consacrée à la transition verte du secteur des hydrocarbures. Elle catalyse le rapprochement entre universités et industrie pour accélérer le développement de solutions locales adaptées. Ce forum se veut également un pont entre les objectifs Net Zéro 2050 et les réalités opérationnelles des pays producteurs.

Les conclusions et recommandations de l’événement alimenteront les prochaines Journées scientifiques et techniques de Sonatrach prévues fin juin, avant d’être transmises au ministère de l’Énergie pour enrichir la feuille de route nationale sur l’hydrogène. Les organisateurs affichent leur ambition d’inscrire durablement ce rendez-vous au calendrier des grands événements énergétiques mondiaux.