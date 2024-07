Sonatrach, fer de lance de la lutte contre le changement climatique en Algérie

La compagnie nationale algérienne Sonatrach vient de franchir une nouvelle étape dans son engagement pour l’environnement. En partenariat avec la Direction générale des forêts (DGF), elle lance un ambitieux projet pilote de reforestation visant à planter 10 millions d’arbustes sur une superficie allant jusqu’à 13 000 hectares.

Abdelkrim Ouamer, directeur central HSE de Sonatrach, a annoncé ce projet lundi à Alger, soulignant qu’il s’inscrit dans une stratégie climatique plus large. À terme, Sonatrach prévoit la plantation de plus de 420 millions d’arbres sur 560 000 hectares, avec un investissement estimé à 1 milliard de dollars.

Ce projet n’est pas seulement environnemental, il vise aussi à créer des emplois et à bénéficier des crédits carbones disponibles, a précisé M. Ouamer. Une partie de cette initiative sera intégrée au programme national de relance du barrage vert, renforçant ainsi son impact positif sur l’écosystème algérien.

Cette initiative s’inscrit dans la politique de « gouvernance climatique » de Sonatrach. L’entreprise s’est fixé des objectifs ambitieux, notamment la réduction du torchage de gaz. Elle investit également dans les énergies renouvelables, développant des projets solaires et éoliens pour diversifier le mix énergétique du pays.

L’Algérie en première ligne contre le changement climatique

L’engagement de Sonatrach reflète la politique nationale algérienne en matière d’environnement et de développement durable. Le pays a mis en place plusieurs programmes majeurs, démontrant son approche globale face aux défis environnementaux. Le Plan National Climat (PNC) vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience face au changement climatique. En parallèle, le Programme National de Reboisement (PNR) s’attaque à la restauration des zones dégradées et à la lutte contre la désertification. L’Algérie a également lancé diverses initiatives de gestion des déchets pour améliorer le recyclage et réduire l’impact environnemental des activités humaines.

Ces efforts complémentaires témoignent de l’engagement holistique du pays envers la protection de l’environnement et le développement durable. « L’Algérie démontre son engagement ferme envers les accords internationaux sur le climat« , a déclaré un membre du ministère de l’Environnement. « Les actions de Sonatrach sont un exemple concret de la façon dont les entreprises publiques peuvent contribuer à cet effort national. »

Le projet de reforestation de Sonatrach, avec son potentiel de création d’emplois et de génération de crédits carbone, illustre parfaitement la synergie entre développement économique et protection de l’environnement. Il positionne l’Algérie comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique en Afrique du Nord.