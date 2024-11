Sonatrach renforce la coopération algéro-allemande dans le cadre de la transition énergétique

À l’occasion de la Semaine européenne de l’hydrogène, qui se déroule du 18 au 22 novembre, dans la capitale belge, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a tenu une réunion stratégique avec des représentants allemands. Cette rencontre marque une étape supplémentaire dans le développement des énergies renouvelables en Algérie, avec un accent particulier sur l’hydrogène vert.

Lors de cette réunion à Bruxelles, M. Hachichi a échangé avec la représentante de l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) et un membre de la Chambre algéro-allemande d’industrie et de commerce (AHK), en présence des cadres dirigeants du groupe public algérien. Les discussions ont porté sur les perspectives de collaboration autour des projets d’hydrogène vert et des initiatives en faveur des énergies renouvelables, un domaine où la GIZ joue un rôle clé.

Un cadre européen pour une ambition globale

La participation de Sonatrach à cet événement européen témoigne de la volonté de l’Algérie de s’inscrire pleinement dans les dynamiques internationales de transition énergétique. En explorant les potentialités de partenariats avec des acteurs européens, notamment allemands, Sonatrach cherche à se positionner comme un acteur incontournable de la production et de l’exportation de l’hydrogène vert, une énergie clé pour un avenir décarboné.

Accélérer la transition énergétique en Algérie

Ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie nationale visant à diversifier le mix énergétique du pays. Avec son immense potentiel en énergies renouvelables, notamment solaire, l’Algérie aspire à devenir un pôle régional pour la production d’hydrogène vert. La coopération avec l’Allemagne, pays leader en technologies vertes et en transition énergétique, pourrait jouer un rôle catalyseur pour concrétiser ces ambitions.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte plus large où l’Algérie se positionne déjà comme un acteur clé du marché énergétique européen. Le pays a récemment réalisé un véritable coup de maître en augmentant ses exportations de gaz en Europe vers des niveaux record, dépassant même des géants comme la Russie et les États-Unis. En sept mois, 12 936 GWh de gaz ont été acheminés vers l’Espagne, illustrant la force de la diplomatie énergétique algérienne et l’efficacité de ses infrastructures. Cette stratégie, largement saluée, fait de l’Algérie un pilier incontournable de l’approvisionnement énergétique européen.

En tissant des liens solides avec l’Allemagne dans le domaine des énergies renouvelables et en consolidant sa position sur le marché gazier européen, l’Algérie démontre une stratégie énergétique équilibrée et ambitieuse. À travers des initiatives comme celles discutées avec la GIZ et l’AHK, Sonatrach diversifie ses partenariats et pose les bases d’une transition énergétique durable.