Sommet de la vaccination à Paris : plus d’un milliard d’investissement pour atteindre l’autonomie vaccinale en Afrique

Le Forum mondial de l’innovation et de la souveraineté vaccinale, organisé à Paris le 20 juin, s’annonce comme un tournant majeur pour la production de vaccins en Afrique.

Avec un investissement de plus d’un milliard de dollars attendu, ce sommet réunit chefs d’État africains, dirigeants d’organisations internationales et poids lourds de l’industrie pharmaceutique pour lancer des initiatives visant à renforcer l’autonomie sanitaire du continent africain.

Un financement ambitieux pour la fabrication de vaccins

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière la dépendance critique de l’Afrique vis-à-vis des fabricants de vaccins étrangers. Aujourd’hui, un nouveau mécanisme financier innovant, l’African Vaccine Manufacturing Accelerator (AVMA), sera lancé pour transformer cette réalité. Les financements proviendront principalement de l’Union européenne, mais aussi des États-Unis, du Canada, de la Corée du Sud et du Japon. Cet effort collectif vise à permettre à l’Afrique de produire 60 % de ses besoins en vaccins d’ici 2040.

Vers une agence africaine du médicament

Parallèlement aux initiatives de production de vaccins, le sommet abordera la création d’une Agence africaine du médicament, inspirée de son homologue européenne. Cette agence, dont le siège sera à Kigali, vise à garantir l’accès à des médicaments de qualité pour les Africains, combattant ainsi la consommation de faux médicaments et la résistance antimicrobienne, des problèmes de santé publique majeurs sur le continent.

Répondre aux urgences sanitaires

Le forum ne se contentera pas de discussions sur le long terme. Des annonces spécifiques sont attendues pour répondre à la pénurie actuelle de vaccins contre le choléra en Afrique, où une épidémie sévit. De plus, le paludisme, un fléau persistant, sera également à l’ordre du jour. L’Alliance du vaccin (GAVI) prévoit de mobiliser des financements pour ses programmes de vaccination jusqu’en 2030, assurant une réponse continue aux besoins sanitaires du continent.

Coopération internationale et implication locale

Un large éventail de producteurs de vaccins, y compris des entreprises multinationales et locales telles qu’Aspen, Biovac, et l’Institut Pasteur de Dakar, participeront à ce sommet. Le géant pharmaceutique français Sanofi devrait également faire des annonces importantes. Cette coopération vise à diversifier et à renforcer la capacité de fabrication de vaccins en Afrique, assurant ainsi une meilleure préparation face aux futures crises sanitaires.

Les défis de la souveraineté sanitaire

Emmanuel Macron accueillera plusieurs présidents africains, dont ceux du Sénégal, du Ghana, du Rwanda et du Botswana, pour discuter des enjeux de la souveraineté sanitaire. Les discussions incluront des points sur les crises actuelles au Soudan et dans la région des Grands Lacs, soulignant l’interconnexion entre stabilité politique et santé publique.

Un pas décisif vers l’autonomie

Le sommet de Paris pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour l’Afrique, où le continent ne serait plus à la merci des aléas des marchés internationaux pour ses besoins en vaccins et médicaments. Cet investissement massif et les nouvelles initiatives devraient permettre à l’Afrique de prendre en main son destin sanitaire, de lutter efficacement contre les épidémies et de renforcer la résilience de ses systèmes de santé. En somme, ce forum représente un espoir tangible pour un avenir plus autonome et sain pour des millions d’Africains.