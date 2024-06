L’Afrique vers l’autosuffisance vaccinale : le Forum de Paris donne l’impulsion

Paris accueille, ce 20 juin 2024, le Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales. Un rendez-vous capital pour booster l’accès des pays africains aux vaccins en stimulant la production locale.

Les objectifs de ce forum sont ambitieux puisqu’il s’agit d’accélérer l’accès aux vaccins. Un milliard d’enfants africains supplémentaires seront vaccinés d’ici 2030 grâce à Gavi (l’Alliance du Vaccin). Il s’agira en outre de créer l’Accélérateur africain de fabrication de vaccins (Avma), un nouveau mécanisme financier pour soutenir la production locale.

Le Sénégal, futur pôle vaccinal africain

En plus de briser la dépendance en renforçant l’autonomie vaccinale de l’Afrique pour ne plus dépendre des importations. Ces mesures sont envisagées du fait d’une situation alarmante. En effet, l’Afrique ne produit aujourd’hui qu’entre 1 et 2% des vaccins dont elle a besoin. Une réalité mise en lumière par la pandémie de Covid-19, qui a mis à nu la dépendance du continent aux importations.

Face à cette situation, les projets de production locale s’accélèrent, mais le chemin reste long. Le Sénégal se positionne comme un futur pôle vaccinal africain en relançant sa production de vaccins contre la fièvre jaune et en nourrissant l’ambition d’un vaste projet de vaccinopole. D’autres initiatives prometteuses émergent en Afrique du Sud, au Rwanda et au Kenya.

Un forum pour un changement d’envergure

Mobiliser des financements suffisants, acquérir le savoir-faire et la technologie nécessaires et établir des partenariats solides entre acteurs publics, privés et internationaux : tels sont les défis majeurs à relever pour concrétiser les ambitions vaccinales de l’Afrique.

Le Forum de Paris s’inscrit comme une étape décisive pour concrétiser l’accès universel aux vaccins en Afrique. Il s’agit d’un rendez-vous qui doit également se concentrer sur le renforcement des systèmes de santé nationaux, la lutte contre la désinformation et la garantie de vaccins abordables pour tous. Le Forum de Paris donne l’impulsion pour un changement d’envergure.