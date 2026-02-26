Somalie : l’Union européenne débloque 63 millions d’euros d’aide humanitaire face à la sécheresse et la crise alimentaire

L’Union européenne (UE) a annoncé, ce jeudi 26 février 2026, le déblocage de 63 millions d’euros d’aide humanitaire en faveur de la Somalie, confrontée à une aggravation de la sécheresse, à l’insécurité et à une flambée des prix alimentaires. Cette nouvelle enveloppe vise à répondre à une crise humanitaire d’envergure qui touche des millions de personnes dans la Corne de l’Afrique.

En Somalie, la situation nutritionnelle et alimentaire continue de se détériorer.

Une aide d’urgence pour des millions de Somaliens

Dans un communiqué officiel, la Commission européenne a annoncé le déblocage de 63 millions d’euros d’aide humanitaire en faveur de la Somalie. Ce montant sera consacré en priorité à une assistance vitale. Les fonds financeront des services intégrés de santé et de nutrition, la prise en charge de la malnutrition sévère et aiguë, des aides financières d’urgence ainsi que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Des programmes de protection des populations vulnérables et d’éducation en situation d’urgence sont également prévus.

L’objectif est de répondre aux besoins immédiats des communautés affectées par la sécheresse prolongée, les déplacements massifs et l’insécurité chronique qui fragilisent le pays depuis plusieurs années. Selon les données humanitaires citées par l’Union européenne, environ 6,5 millions de personnes souffrent actuellement de la faim en Somalie. Cette situation résulte d’une combinaison de facteurs : déficit pluviométrique récurrent, destruction des moyens de subsistance pastoraux, conflits armés et hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux.

Appel à une prise en charge rapide

Les agences humanitaires alertent également sur la situation des enfants. Près de 1,85 million d’enfants de moins de cinq ans sont exposés au risque de malnutrition aiguë. Parmi eux, des centaines de milliers pourraient développer des formes sévères mettant leur vie en danger si une prise en charge rapide n’est pas assurée. La Somalie subit depuis plusieurs années des épisodes climatiques extrêmes, notamment des sécheresses prolongées liées aux perturbations climatiques régionales.

L’élevage, pilier de l’économie rurale, est particulièrement touché par la rareté des pâturages et de l’eau. Parallèlement, l’instabilité sécuritaire demeure un obstacle majeur. Les attaques menées par des groupes armés entravent l’accès humanitaire dans certaines régions. Les déplacements internes se multiplient, avec des centaines de milliers de personnes contraintes d’abandonner leurs terres et leurs troupeaux pour chercher refuge dans des camps surpeuplés.

Plus de 750 millions d’euros mobilisés depuis 2017

L’Union européenne précise que l’aide sera distribuée par l’intermédiaire de partenaires humanitaires déjà présents sur le terrain. Il s’agit notamment d’agences des Nations unies et d’organisations non gouvernementales capables d’assurer une distribution rapide et ciblée vers les populations les plus vulnérables. L’approche privilégiée combine assistance directe, notamment via des transferts monétaires d’urgence, et soutien aux structures sanitaires locales.

L’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires constitue un axe prioritaire, afin de prévenir la propagation de maladies hydriques, fréquentes en période de crise alimentaire. Depuis 2017, l’Union européenne affirme avoir mobilisé plus de 750 millions d’euros d’aide humanitaire en Somalie. Cette nouvelle enveloppe s’inscrit dans la continuité d’un engagement durable en faveur de la stabilisation du pays et du soutien aux populations les plus fragiles.

Une situation qui risque de s’aggraver dans les prochains mois

Au-delà de l’aide d’urgence, Bruxelles soutient également des programmes de résilience visant à renforcer les capacités locales face aux chocs climatiques et économiques. Toutefois, les besoins restent considérables, alors que les financements humanitaires mondiaux sont sous pression. Face à l’ampleur de la crise en Somalie, les organisations humanitaires appellent à une mobilisation de la communauté internationale.

Sans financement supplémentaire, des millions de personnes risquent de voir leur situation s’aggraver dans les prochains mois. La combinaison de la sécheresse, des conflits et de la flambée des prix alimentaires place la Somalie parmi les pays les plus vulnérables au monde.