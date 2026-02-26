Maroc : alerte météo orange pour vents violents et tempêtes de sable jusqu’au 27 février

Le Maroc fait face à un épisode météorologique intense marqué par des vents violents et des tempêtes de sable touchant plusieurs régions du royaume. Placée en vigilance orange par la Direction générale de la météorologie, une large partie du territoire enregistre des rafales pouvant atteindre 110 km/h, avec un risque accru pour la circulation, les infrastructures et la santé des populations. Les autorités appellent à la plus grande prudence.

Un important épisode météorologique frappe le Maroc depuis ce jeudi à 11h30. De fortes rafales de vent accompagnées de tempêtes de sable et de poussières touchent plusieurs régions du royaume. La Direction générale de la météorologie a placé de nombreuses provinces en vigilance orange, avec des vitesses de vent oscillant entre 75 et 110 km/h. Les autorités appellent à la prudence face à ce phénomène qui devrait se poursuivre jusqu’au vendredi 27 février à 9 heures.

Des rafales jusqu’à 110 km/h dans plusieurs provinces

Les provinces d’Al Haouz et de Taroudant sont les plus exposées, avec des rafales comprises entre 95 et 110 km/h. Ces vents violents augmentent les risques de chutes d’arbres, de perturbations du trafic routier et de dégâts matériels, notamment dans les zones rurales et montagneuses. D’autres provinces enregistrent des vents soufflant entre 75 et 95 km/h, notamment Chichaoua, Inezgane-Aït Melloul, Sidi Ifni, Tiznit, Guelmim, Tata, Azilal, Chtouka-Aït Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Ouarzazate, Tanger-Assilah et Fahs-Anjra.

Outre les vents violents, cet épisode est marqué par des tempêtes de sable et de poussières, particulièrement dans le sud et le centre du pays. Ces conditions entraînent une réduction significative de la visibilité, notamment sur les axes routiers reliant les régions de l’Atlas au littoral atlantique. Dans certaines zones, les automobilistes signalent une visibilité inférieure à quelques dizaines de mètres. Les autorités recommandent d’éviter les déplacements non essentiels, de réduire la vitesse et de maintenir une distance de sécurité accrue.

Un épisode météorologique intense jusqu’à vendredi matin

Les conducteurs de poids lourds et d’autocars sont particulièrement appelés à la vigilance en raison de la prise au vent élevée de leurs véhicules. Selon la Direction générale de la météorologie, ce phénomène de grande intensité a débuté en fin de matinée et devrait se poursuivre durant toute la soirée ainsi que la nuit prochaine. L’alerte orange reste en vigueur jusqu’au vendredi 27 février à 9 heures.

Ce type d’épisode venteux est fréquent en période hivernale et pré-printanière au Maroc, notamment sous l’effet de contrastes thermiques importants entre l’intérieur des terres et les zones côtières. Les masses d’air chargées de poussières en provenance des régions sahariennes accentuent l’impact sur la qualité de l’air et la santé des populations vulnérables. Les tempêtes de sable peuvent provoquer des irritations oculaires, des difficultés respiratoires et des complications pour les personnes souffrant d’asthme ou de maladies pulmonaires chroniques.

Risques sanitaires et recommandations : appel à la prudence

Les autorités sanitaires conseillent de limiter les activités en extérieur, de porter un masque en cas d’exposition prolongée et de garder les fenêtres fermées. Dans les zones agricoles, les vents violents peuvent également endommager les cultures sous serre et les installations légères. Les pêcheurs et professionnels du secteur maritime sont invités à différer leurs sorties en mer en raison des conditions météorologiques défavorables.

Les autorités locales et les services de protection civile restent mobilisés pour faire face à d’éventuelles interventions liées aux chutes d’arbres, aux coupures d’électricité ou aux accidents de la circulation. Les citoyens sont invités à suivre les bulletins météorologiques officiels et à se conformer strictement aux consignes de sécurité.