Somalie : une attaque terroriste à Mogadiscio fait 16 morts dont un employé de l’OMS

Au moins 16 civils, parmi eux un agent de l’Organisation mondiale de la Santé, sont morts suite à une attaque terroriste perpétrée des shebab contre un hôtel de Mogadiscio, ce week-end.

Une attaque terroriste perpétrée par les rebelles shebab contre un hôtel à Mogadiscio a causé au moins 16 morts, parmi eux un membre du personnel national de l’OMS. « Je suis attristé de vous annoncer la perte d’un employé de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), à la suite de la récente attaque à Mogadiscio », a déclaré, le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur son compte Twitter.

Selon un communiqué de presse de l’agence onusienne de la santé, cette attaque « a entraîné la mort de 16 civils innocents, dont un membre du personnel national de l’OMS ». Elle a également fait était de « plus de 10 blessés », dans ce document. Après cette attaque, le bureau de l’OMS en Somalie a haussé le ton. « Nous condamnons toutes les attaques contre des civils innocents et des travailleurs humanitaires et exprimons nos plus sincères condoléances aux familles de tous ceux qui ont été tués dans cette attaque », a déclaré le Dr Malik Mamunur, représentant de l’OMS en Somalie.

Le membre du staff national de l’OMS tué dans ce s’appelait Nasra Hassan. Elle était âgée de 27 ans. Elle a rejoint le bureau pays de l’OMS en Somalie « pour soutenir les opérations d’intervention d’urgence en cas de sécheresse dans le Jubaland », a déclaré le Dr Ahmed Al-Mandhari, directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. Samedi dernier, la police somalienne a condamné aussi cette « attaque terroriste » revendiquée par les shebab. La Somalie fait face aux attaques terroristes depuis plusieurs années.

Rappelons qu’en 2022, deux ministres ont été blessés après une explosion qui a visé un hôtel dans la ville de Jowhar, capitale administrative de l’État de Hirshabelle.