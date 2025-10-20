Solidification des relations entre le Sénégal et le Rwanda

La visite d’État du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Rwanda renforce les relations bilatérales entre Dakar et Kigali. Au-delà des accords signés, cette rencontre soulève cependant des questions sur les modèles de développement africains et les partenariats Sud-Sud.

Samedi 18 octobre 2025, à l’occasion de la visite d’État du président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye au Rwanda, des accords de coopération ont été signés entre lui et son homologue Paul Kagamé, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, de la gouvernance, des services correctionnels et de l’exemption de visa.

Un partenariat africain renforcé

Renforçant la coopération bilatérale existante entre le Sénégal et le Rwanda, la signature de ces accords témoigne de la volonté des deux pays de bâtir un partenariat africain fondé sur l’innovation, la solidarité et le développement durable, consolidant ainsi les liens d’amitié entre Dakar et Kigali expliquent les deux parties.

La signature de ces accords s’inscrit dans le cadre de la visite d’État qu’effectue le président sénégalais au Rwanda depuis vendredi 17 octobre. À son arrivée, le président Faye a été accueilli par son homologue rwandais. Les deux chefs d’État se sont ensuite entretenus en tête-à-tête avant la séance de travail élargie aux délégations des deux pays qui a abouti aux accords signés aujourd’hui.

Cette visite du président Faye en terre rwandaise fait suite à celle de son homologue Kagamé à Dakar lors du forum « Africa Food System 2025 » en mai 2024, où les deux dirigeants avaient déjà exprimé leurs engagements en faveur d’une coopération « forte et mutuellement bénéfique » et de la transformation durable des systèmes alimentaires africains.

Des accords multisectoriels ambitieux

Les accords signés samedi portent sur l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et ordinaires des deux pays, la planification et le suivi des programmes de développement, l’agriculture, la santé, mais également les services correctionnels et les questions pénitentiaires. Ces domaines variés reflètent l’ambition des deux nations de créer une coopération globale et structurée.

Afin de solidifier encore davantage les liens entre les deux États, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’est recueilli au Mémorial du Génocide de Kigali, rappelant l’importance du devoir de mémoire cher au président sénégalais. Cet acte symbolique souligne également l’importance de la justice et de la réconciliation dans la construction d’une paix durable en Afrique.

Néanmoins, ce rapprochement intervient dans un contexte où le Rwanda fait face à des critiques internationales concernant sa gouvernance autoritaire et son implication présumée dans les conflits en République démocratique du Congo. Le modèle rwandais, souvent vanté pour ses performances économiques, reste controversé sur les questions de libertés politiques et de droits humains, des défis que le Sénégal, attaché à sa tradition démocratique, devra prendre en compte dans l’approfondissement de ce partenariat.