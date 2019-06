Rwandaise et Sénégalaise : qui est la plus belle femme ?

Depuis quelque temps, le très populaire groupe Facebook «T’es De Dakar Si» fait abrite un débat très particulier, axé notamment sur la rivalité au plan de la beauté extérieure entre les femmes du Sénégal et celles du Rwanda. Sénégalaise et Rwandaise, qui est la plus belle femme ? La Toile s’enflamme.

A Dakar,

Selon le site sénégalais Jotay, deux groupes se sont formés. D’une part, des Sénégalais (hommes) qui assurent que les Rwandaises sont les plus belles femmes d’Afrique, de l’autre, des Sénégalaises, vexées pas la position de leurs hommes, qui enchainent les publications du genre « Nous Sénégalaises, nous n’avons rien à envier aux Rwandaises »

« En ce moment, je renonce à ma nationalité sénégalaise, fier d’être Rwandais… Ouf mon Président Kagamé j’arrive… Bienvenue Rwanda fii amoul khessal amoul poudarrrrr amoul maquillage… (Ici, pas de beauté artificielle, ndlr) », posté par le nommé Commandos Baye, avec des photos de très belles Rwandaises. Un post provocateur qui a entraîné la réaction des Sénégalaises qui ont publié des photos des plus belles Sénégalaises (mannequin, animatrice, chanteuse, actrice…) pour rappeler à leurs hommes qu’il n’est point besoin d’aller jusqu’au Rwanda pour voir les perles du continent.

Beauté des Rwandaises

Selon la légende indique Jotay, dans le Rwanda ancien, il y avait tout un éventail de produits de beauté. Ainsi, comme dépilatoire, les filles et les femmes employaient la terre rouge de termitière (inkurwe). Elles s’en enduisaient régulièrement le front, les tempes et même tout le corps. Elles la laissaient sécher. En se lavant, elle enlevait des poils indésirables. Selon les connaisseurs de la culture rwandaise, qu’elles soient de teint noir ou clair, petites ou grandes, minces ou rondes, les Rwandaises sont charmantes.

Elles ne parlent pas beaucoup, mais savent toujours vous répondre quand vous leur posez une question. Quand elles sont un peu embarrassées, elles vous sortent un large sourire. Si vous lui fixez un rendez-vous et qu’elle accepte, c’est qu’elle viendra. C’est rare qu’elle fixe un faux rendez-vous, sauf vraiment en cas de force majeure. Même si elle n’a pas dit «non» de manière claire (mais qu’elle n’a pas dit «oui» clairement non plus), elle ne viendra pas. Souvent, elles sont de très bonnes cuisinières et savent surtout bien griller la viande, le poisson ou autres.

Beauté des Sénégalaises

Mais si les Rwandaises sont très belles, les Sénégalaises ne le sont pas moins, relève Jotay. La société traditionnelle sénégalaise accorde beaucoup d’importance à l’aspect physique, surtout chez les femmes. Et contrairement au Rwanda, au Sénégal, la maigreur est perçue comme signe de pauvreté et de mal-être. Ce qui pousse beaucoup de femmes à user de techniques et astuces pour avoir des rondeurs.

« Je ne sais pas avec quelle argile le Créateur a formé les femmes du pays de la Teranga, mais je vous assure qu’il faut être aveugle, sourd, muet et insensible pour ne pas remarquer que les dames de ce cher Sénégal ont une nature particulière. Sur ce coup, Dieu leur a fait des faveurs. N’en déplaise à leurs détracteurs qui sont souvent des femmes qui les redoutent ou les envient, force est de constater que la femme sénégalaise est unique en son genre. Elle capte tous vos sens, je vous assure », témoigne un étranger africain, après son séjour à Dakar.