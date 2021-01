Sœur de Mohammed VI : Lalla Hasnaa pour renouer avec Lalla Salma

Lalla Hasnaa, la sœur cadette du roi Mohammed VI, pointée du doigt pour avoir été accusée d’être au centre du conflit ayant conduit à la séparation entre le souverain et Lalla Salma, est aujourd’hui attendue pour jouer les grands rôles dans la réunification de la grande famille royale.

Au Maroc, elle est très discrète, mais participe activement à la vie au développement du royaume. Née le 19 novembre 1967 à Rabat, Lalla Hasnaa est la plus jeune fille du roi Hassan II, sœur cadette de l’actuel souverain, le roi Mohammed VI. Elle qui s’intéresse aux activités sociales et culturelles, avec un accent sur les questions environnementales au Maroc, a lancé, en 1999, la campagne nationale pour la protection de l’environnement et a décerné le prix de la plus belle plage du Maroc.

Lalla Hasnaa préside le conseil d’administration de la fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, créée en 2001 et passe une bonne partie de son temps à sensibiliser la population marocaine aux questions environnementales. En 2002, la princesse Lalla Hasnaa, en tant que pionnière, met en place le prix des jeunes journalistes pour l’environnement et, en 2003, le prix de photographie annuel est créé et décerné lors de la journée internationale de l’environnement.

En 2018, cette sœur du roi Mohammed VI est nommée ambassadeur de bonne volonté de la commission climat du bassin du Congo. En septembre 2019, Lalla Hasnaa représente le Maroc au sommet Action Climat de l’ONU, en tant que présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement. C’est d’ailleurs elle qui a lu le discours du roi Mohammed VI lors de la cérémonie d’ouverture du sommet. Et c’est elle dont on dit qu’elle est en conflit avec sa belle-sœur Lalla Salma.

De toutes ses actions posées depuis son bas âge, comme indiqué plus haut, Lalla Hasnaa a toujours œuvré pour le bien du royaume, en ayant une approche bienveillante sur les intérêts de son frère aîné, le roi Mohammed VI, qui considère cette cadette de Hassan II comme sa propre fille ainée, à qui le souverain a toujours voué amour et protection. Celle que le roi a couvée après la disparition de leur père. Mohammed VI a en effet toujours été présent pour ses sœurs, en l’occurrence Lalla Hasnaa.

Durant le conflit au palais royal ayant entraîné la séparation entre son frère de roi et sa belle-sœur Lalla Salma, le nom de Lalla Hasnaa est souvent revenu dans la presse. Toujours dans la discrétion qu’on lui connaît, la sœur du souverain ne s’est jamais prononcée sur cette question. Seulement, la situation au palais de Rabat est arrivée à un point où Lalla Hasana, comme tout membre de la famille royale a une partition à jouer, pour rassembler à nouveau ce foyer en éclats.

Et qui de mieux placée que Lalla Hasnaa pour tenter ses bons offices et ramener sa belle-sœur à la maison ? La maman de son neveu Moulay El Hassan. Lalla Salma, pour ne pas la nommer. Et réunir la famille royale autour de son frère Mohammed VI qui, aujourd’hui, a plus que jamais besoin de cette union qui fera sa force en tant que dirigeant, mais aussi la force du royaume. D’autant que le roi du Maroc a récemment été annoncé souffrant. Plus que jamais, il a besoin de Lalla Hasnaa, le cas échant pour renouer avec Lalla Salma.

