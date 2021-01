Maroc, Réconcilier Lalla Salma et Lalla Hasnaa : le défi de Moulay Hassan

Le prince héritier du Maroc, Moulay El Hassan, fils du roi Mohammed VI et de la princesse Lalla Salma, a un lourd fardeau, alors qu’il n’a même pas atteint la majorité.

Alors qu’il n’a que 17 ans, le prince héritier du Maroc, Moulay El Hassan, fait face à de lourdes responsabilités que le futur remplaçant du roi Mohammed VI devra assumer, sans quoi, il pourrait compromettre la stabilité de la famille royale. Entre autres, réussir la réconciliation entre sa mère, Lalla Salma, et sa tante, Lalla Hasnaa.

Voilà plus de deux ans que la famille royale marocaine est au cœur de toutes les attentions. Déjà que le Maroc a toujours attiré l’attention de l’Afrique et du monde entier, du fait notamment que ce pays, géré des mains de maître par le roi Mohammed VI, est au centre du dispositif continental sécuritaire. Le royaume étant au premier rang dans la lutte contre le terrorisme, certes, mais aussi un acteur principal dans le combat que mène l’Europe contre l’émigration clandestine.

Et les évènements de ces trois dernières années n’ont pas aidé le roi Mohammed VI dans sa mission régalienne. Outre sa santé qui ne serait pas des meilleurs, Mohammed VI fait face, selon les différentes informations relayées dans la presse, à des difficultés internes au sein de la famille royale. Il a en effet été plusieurs fois rapporté que la séparation entre le roi et la princesse Lalla Salma est en grande partie due aux membres de la famille du souverain.

Mieux, un nom a même été cité dans cette situation tendue ayant entraîné la disparition de Lalla Salma : la princesse Lalla Hasnaa, sœur cadette du roi Mohammed VI, par ailleurs tante du futur roi du Maroc, Moulay El Hassan. Des informations qui ont fait écho dans le monde entier et qui ne contribuent pas à rendre reluisante l’image de la famille royale marocaine. Moulay Hassan est forcément face à un dilemme, si cette situation de tension évoquée est réelle.

Bien vrai qu’il n’a que 17 ans, mais Moulay El Hassan incarne déjà la carrure de leader, de dirigeant. Il a réussi, avec brio, des missions à lui confiées par son père Mohammed VI, au-delà des frontières marocaines. Le prince, a depuis près de deux ans, été invité à la table des GRANDS, car il a côtoyé des dirigeants du monde entier, avec qui il a échangé, en sa qualité de futur roi. On peut citer, entre autres, le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, et le Président sortant des Etats-Unis, Donald Trump.

Et le monde entier s’attend à voir le prince Moulay El Hassan faire valoir cette diplomatie et cette maturité acquises pour réunifier sa famille : réconcilier tout ce beau monde de la famille du roi Mohammed VI, surtout que ce dernier serait souffrant. Une situation conflictuelle ne pouvant en rien arranger la santé annoncée fragile du souverain. Aujourd’hui, il appartient au prince héritier de voler au secours de son père de roi. Mohammed VI a plus que jamais besoin de lui.

Ce dernier, qui a guidé les pas du prince, et continue à le former, malgré sa santé pas terrible, afin de faire de lui le garant des institutions marocaines après son départ, mérite bien un coup de pouce de la part de son fils avec qui, la complicité de souffre d’aucun doute. Aujourd’hui, Moulay Hassan est attendu par le monde entier sur ce dossier : réconcilier Lalla Salma et Lalla Hasnaa pour déboucher sur une union sacrée autour du roi Mohammed VI, qui a besoin de ces forces dispersées pour poursuivre sa mission.