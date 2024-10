Sénégal : Macky Sall en tête de liste du PDS pour les législatives anticipées

Macky Sall fait son grand retour en politique en tête de liste du PDS pour les législatives du 17 novembre, face à un Ousmane Sonko déterminé.

Alors que le Sénégal se prépare pour les élections législatives du 17 novembre, un coup de théâtre politique a secoué la scène nationale. Macky Sall, ancien président du Sénégal, longtemps en retrait, est revenu sur le devant de la scène en tant que tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal. Mais face à lui, un rival de taille : Ousmane Sonko, le leader du Pastef, au pouvoir. Dans ce contexte électoral tendu, ces législatives s’annoncent comme un véritable duel politique qui pourrait redéfinir l’avenir du pays.

Macky Sall, un retour stratégique

Après avoir quitté le pouvoir, Macky Sall semblait avoir pris du recul sur la scène politique sénégalaise. Cependant, son retour en tant que tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal, qui rassemble l’APR et le PDS de Karim Wade, marque une nouvelle étape. Selon les membres de son parti, ce retour est « naturel » : sa personnalité charismatique et son bilan à la tête du pays ont su rallier l’opposition autour de lui. Pape Mahawa Diouf, un cadre de l’APR, affirme que Sall est l’homme de la situation pour porter le projet électoral de cette coalition.

Si Macky Sall tente de rassembler l’opposition pour faire face au parti au pouvoir, le Pastef, les défis restent nombreux. Lors de la présidentielle de mars 2024, le camp de Macky Sall avait subi une lourde défaite, et les législatives pourraient bien ressembler à une seconde manche de ce scrutin. L’objectif de Sall est clair : imposer une cohabitation à l’Assemblée nationale et reprendre la main sur la politique sénégalaise. Mais selon le professeur en sciences politiques Moussa Diaw, les Sénégalais ne changent généralement pas d’avis si rapidement, et les résultats de la présidentielle pourraient bien se confirmer lors des législatives.

Une opposition divisée face à Sonko

Toutefois, l’opposition reste divisée. Trois grandes coalitions se partagent la scène, rendant difficile une stratégie commune. Outre Macky Sall, l’ancien Premier ministre Amadou Ba et le maire de Dakar Barthélémy Dias dirigent eux aussi des listes. Les discussions pour une union des forces de l’opposition peinent à aboutir, avec seulement deux départements sur 46 où un accord a été trouvé pour ne présenter qu’une seule liste. Cette dispersion des voix pourrait jouer en faveur du Pastef et renforcer la domination d’Ousmane Sonko.

Face à Macky Sall, Ousmane Sonko incarne une nouvelle dynamique politique. Depuis son accession à la tête du Pastef, son influence ne cesse de croître, notamment chez les jeunes et les classes populaires. Sonko, désormais tête de liste de son parti, entend bien maintenir le pouvoir acquis lors de la présidentielle. Sa popularité pourrait bien jouer un rôle déterminant dans ces législatives, où chaque voix comptera pour déterminer l’avenir du Sénégal.