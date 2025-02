Sénégal : les médecins en grève pour réclamer de meilleures conditions

Au Sénégal, les médecins du secteur public ont décidé de passer à l’action en organisant une grève de 48 heures. Cette grève, lancée par le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), a débuté le 18 février et a pour objectif de dénoncer les conditions de travail de plus en plus difficiles auxquelles ils sont confrontés.

Depuis plusieurs mois, les médecins sénégalais du public demandent le recrutement de nouveaux praticiens dans les hôpitaux publics ainsi qu’une amélioration de leurs salaires et de leurs retraites. Face à l’inaction des autorités, ils ont donc choisi de recourir à ce moyen de pression en décrétant un mouvement de grève. Le Sames (Syndicat autonome des médecins du Sénégal) a annoncé cette grève après plusieurs mois de négociations infructueuses avec le gouvernement.

Les revendications : recrutement et amélioration des salaires

Lors d’un point de presse, le syndicat a exprimé sa frustration face à l’absence de propositions concrètes de la part des autorités, malgré de multiples rencontres. Le secrétaire général adjoint du Sames, Dr Diabel Dramé, a rappelé que plusieurs préavis de grève avaient été déposés, mais que le gouvernement n’avait pas pris de mesures significatives pour répondre aux revendications. Le Sames exige ainsi des réponses rapides afin d’améliorer les conditions de travail et garantir une meilleure qualité des soins.

Les revendications des médecins portent principalement sur le recrutement de nouveaux professionnels de santé, notamment des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, afin de soulager les structures sanitaires du pays. Le Sames réclame également une gestion plus transparente des ressources humaines dans le secteur de la santé, avec notamment un appel à candidature lors des nominations à des postes de responsabilité.

Régularisation du statut des médecins en spécialisation et des internes

Un autre point important pour les médecins est la revalorisation de leurs pensions de retraite, jugées insuffisantes pour assurer leur sécurité financière après la fin de leur carrière. En plus de ces mesures urgentes, le Sames plaide pour la construction de nouveaux hôpitaux dans les départements afin de garantir un meilleur accès aux soins pour les populations. Le syndicat milite également pour une accélération de la couverture sanitaire universelle, en commençant par le remboursement des dettes dues aux structures sanitaires.

Enfin, le Sames appelle à la régularisation du statut des médecins en spécialisation et des internes, un problème qui dure depuis plusieurs années. Les médecins espèrent que cette grève permettra de mettre en lumière ces défis et de forcer le gouvernement à répondre à leurs préoccupations.