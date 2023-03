Sénégal : Sonko appelle à une grève générale et à la désobéissance civile

Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a directement accusé le régime du Président Macky Sall d’avoir tenté de l’assassiner. Lundi soir, l’opposant soutient avoir été empoissonné, le jour de son procès en diffamation, jeudi dernier. Il a en outre appelé à se dresser contre Macky Sall. Si nécessaire, à travers une grève générale ou la désobéissance civile.



L’opposant Ousmane Sonko se dit victime d’une tentative d’assassinat. Le patron du parti PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) en a fait la révélation, lundi soir, dans un enregistrement vidéo. L’homme politique avait été sorti de force de son véhicule par les éléments de la police. Ce jour, il se rendait au tribunal pour les besoins du procès l’opposant au ministre Mame Mbaye Niang.

Ousmane Sonko accuse Macky Sall

« Ce qui s’est passé le jeudi 16 mars, sous les yeux du monde entier, n’est ni plus ni moins qu’une tentative d’assassinat. On m’a aspergé d’un liquide extrêmement nocif pour la santé ». C’est ce qu’a indiqué Sonko, alors sur son lit d’hôpital. Accusant ouvertement « Macky Sall et son régime », il assène : « Ils veulent se débarrasser de moi à tout prix ».

Ousmane Sonko a ajouté que ses « médecins ont des soupçons sur ce liquide dont nous ignorons encore la composition ». Il a par ailleurs précisé que ce produit a « immédiatement provoqué chez nous des difficultés respiratoires, des effets paralysant au niveau des yeux ». Sans compter « des réactions cutanées ainsi que des effets néfastes au niveau de l’appareil digestif ».

Un procès aux enjeux énormes

Ce qui fait que depuis jeudi, il est hospitalisé dans une clinique de la capitale sénégalaise. Et selon le leader de PASTEF, des prélèvements faits sur son corps et ses habits ont été envoyés à l’étranger pour préciser le ou les substances utilisées contre lui et ses proches, en marge du procès. Toutefois, Ousmane Sonko a indiqué que ses avocats vont réserver une suite judiciaire à cette affaire d’empoisonnement.

Le leader se dit prêt à barrer la route à un autre mandat de Macky Sall. Pour cela, il n’écarte aucune piste. Selon lui, cela peut être une grève générale de deux jours ou même un appel à la désobéissance civile. Il se dit convaincu qu’il faut se dresser contre le Président sénégalais « qui doit comprendre que le pays ne lui appartient pas. Il n’a pas hérité du Sénégal, on le lui a juste confié. Pas plus ».

Ousmane Sonko est poursuivi pour des faits de diffamation envers un ministre appartenant au camp présidentiel. Un procès qui a été reporté en audience spéciale au 30 mars et dont les enjeux sont énormes. Un verdict en sa défaveur pourrait priver Sonko d’une participation à la Présidentielle du 25 février 2024. L’opposant était arrivé 3ème au dernier scrutin avec 15% des suffrages valablement exprimés.

Une situation tendue au Sénégal

A noter que la situation est extrêmement tendue au Sénégal en raison de trois affaires. D’abord le procès Adji Sarr, du nom de la masseuse qui accuse Ousmane Sonko de viol. Cette affaire dite Sweet Beaugté semble reléguée au second plan, depuis que cette seconde affaire, le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, est ouvert. L’autre élément déclencheur est la position de « Ni oui ni non » de Macky Sall quant à sa participation à la Présidentielle.

Hier lundi, un jeune manifestant aurait été tué par balle dans la commune de Bignona, en région casamançaise (Sud). Par ailleurs, le siège de l’Alliance pour la République (pouvoir) à Ziguinchor (toujours au Sud) a été incendié. Ce mardi, des syndicats d’enseignants ont décrété 48 heures de grève pour exiger la libération de leurs collègues interpellés en marge des manifestations. Sans compter que plusieurs boutiques Auchan, dont celles de Thiès, ont été vandalisées, ces derniers jours.