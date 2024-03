Sénégal : les assurances de Diomaye Faye à la communauté internationale

Bassirou Diomaye Faye, le nouveau Président sénégalais, dans son premier discours, a donné des assurances à la communauté internationale que le Sénégal restera un « allié sûr et fiable ».

Le candidat du Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) a fait sa première déclaration face à la presse, hier lundi. Le lieutenant d’Ousmane Sonko a été donné vainqueur de la Présidentielle et félicité par le Président sortant Macky Sall. Il a adressé une pensée aux victimes des événements qui ont secoué le Sénégal, entre 2021 et 2023. Sans oublier les familles et proches, de même que les détenus.

« Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l’allié sûr et fiable de tout partenaire qui s’engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

« Réconcilier les cœurs et nous mettre au travail ».

« Je lance un appel à nos sœurs et frères africains pour qu’ensemble nous consolidions les acquis dans les processus de construction de l’intégration de la CEDEAO tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes stratégiques de priorité politique », a poursuivi le successeur de Macky Sall qui promet de mener « des actions similaires avec la même abnégation pour l’unité et l’intégration politique et économique du continent ».

Comme chantiers prioritaires, le Pastéfien a évoqué la « réconciliation nationale » et la « reconstruction des bases de notre vivre ensemble », la « refondation des institutions », « l’allègement sensible du coût de la vie », « les concertations nationales inclusives sectorielles sur l’évaluation des politiques publiques ». Diomaye Faye a appelé à tourner la page pour « réconcilier les cœurs et nous mettre au travail ».