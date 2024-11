Sénégal : le Pastef revendique une victoire écrasante

Le Pastef revendique une victoire écrasante lors des élections législatives sénégalaises, affirmant une majorité absolue qui pourrait permettre au président Bassirou Diomaye Faye de mener ses réformes ambitieuses malgré un climat politique tendu.

Alors que les résultats officiels des élections législatives ne sont pas encore publiés, le parti au pouvoir, Pastef, affirme avoir remporté une majorité écrasante, suscitant l’espoir chez ses partisans et la vigilance chez ses adversaires.

Une majorité absolue en vue ?

D’après des projections relayées par plusieurs médias sénégalais, le Pastef pourrait obtenir entre 119 et 131 sièges sur les 165 de l’Assemblée nationale, selon la radio RFM et Dakaractu. Une victoire de cette ampleur offrirait au président Bassirou Diomaye Faye un mandat clair pour mettre en œuvre les réformes ambitieuses promises lors de son élection en mars dernier.

Cette « déferlante Pastef », comme l’a titré Le Soleil, pourrait sceller la domination du parti sur l’arène politique sénégalaise, rendant possible l’application d’un programme axé sur la transformation économique et la justice sociale.

Un examen calme malgré des incidents signalés

Les législatives anticipées se déroulent dans le calme, avec un taux de participation estimé à 40 %. Cependant, des dysfonctionnements ont été signalés, notamment à Mbao, où des bulletins de vote jugés « illisibles » ont conduit le maire opposant Abdou Karim Sall à dénoncer un sabotage. Ces anomalies, bien que limitées, entraînent les tensions inhérentes à une campagne électorale marquée par une rivalité féroce entre le pouvoir et l’opposition.

Une démocratie sous pression

Malgré les défis, la démocratie sénégalaise continue de faire preuve de résilience. Wendyam Hervé Lankoandé, analyste à Africa Practice, souligne que le Sénégal reste un modèle démocratique en Afrique de l’Ouest, malgré une recrudescence des violences électorales ces dernières années.

Cependant, une question cruciale demeure : quelle sera la performance de l’opposition ? Si le Pastefobtenir la majorité, l’opposition devra redoubler d’efforts pour préserver un contre-pouvoir significatif, voire bloquer certaines réformes jugées controversées.

Les défis à venir pour le gouvernement

Avec un chômage élevé et des finances publiques sous pression, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, devront faire face à de nombreux défis. Leur promesse de justice sociale et de lutte contre la corruption, qui a séduit une jeunesse en quête de changement, sera au cœur des attentes populaires.

En attendant les résultats définitifs, attendus d’ici le 22 novembre, l’avenir politique du Sénégal semble basculer vers une nouvelle ère. Reste à voir si cette victoire, si confirmée, sera le début d’une transformation ou d’un nouveau cycle de tensions politiques.