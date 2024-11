Élections législatives : le PASTEF confirme sa suprématie et le Sénégal son rang de grande démocratie

Ce dimanche, les Sénégalais se sont rendus aux urnes pour les élections législatives anticipées. Au soir du scrutin, la victoire du parti au pouvoir, le PASTEF, semble nette et reconnue par la majorité de l’opposition.

Au Sénégal, les élections législatives anticipées souhaitées par le Président Bassirou Diomaye Faye ont eu lieu ce dimanche 17 novembre 2024. À l’opposé de la campagne électorale émaillée de violence, le scrutin s’est déroulé dans le calme. Le match retour attendu entre la coalition de l’ancien Président, Macky Sall, et celle du PASTEF a bel et bien eu lieu. Mais, cette fois encore, le parti d’Ousmane Sonko a assuré. Comme en mars dernier où il avait battu au premier tour le camp du Président sortant.

Pluie de félicitations de l’opposition

Au soir de ce dimanche, la majorité de l’opposition a reconnu la victoire du PASTEF et lui a adressé ses félicitations. Sur sa page Facebook, le maire de Dakar et chef de la coalition Samm Sa Kaddu, a écrit : « Le Sénégal vient de vivre un moment démocratique fort. En ma qualité de tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu, je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, PASTEF, pour sa victoire ».

L’ancien Premier ministre, Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jàmm Ak Njariñ, est allé dans le même sens : « Je félicite chaleureusement PASTEF pour cette victoire qui reflète la volonté du peuple. Ce moment, au-delà des clivages, est une victoire pour notre démocratie et pour le Sénégal. Il nous rappelle que l’essence de la politique est de servir, d’écouter et de construire ensemble ». Même son de cloche chez Anta Babacar Ngom, présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC) et candidate sous la bannière de la coalition Samm Sa Kaddu : « Félicitations à la coalition PASTEF pour sa victoire aux législatives 2024 ».

Du côté du parti au pouvoir, la joie est palpable. Très vite, les militants sont descendus dans les rues dakaroises pour célébrer la victoire de leur parti.

Le Sénégal tient son rang de grande démocratie en Afrique

Une leçon se dégage clairement de ce scrutin : le Sénégal confirme une nouvelle fois son rang de grande démocratie en Afrique. La violence verbale et physique ayant caractérisé la campagne électorale pouvait légitimement faire craindre le pire au scrutin proprement dit. Mais à l’arrivée, le peuple sénégalais a une fois encore démontré à la face du monde sa grande maturité politique comme l’a unanimement reconnu l’opposition. « Cette élection témoigne de la vivacité démocratique de notre cher Peuple sénégalais », a souligné Anta Babacar Ngom.

Le taux de participation au scrutin estimé à 49.72 % est certes inférieur aux 61.3 % de la Présidentielle de mars, mais supérieur aux 46.6 % obtenus lors des législatives de 2022. Si les grandes tendances indiquées hier soir se confirment, le PASTEF aura « une majorité qualifiée », comme l’a fait observer le porte-parole du gouvernement sénégalais, Amadou Moustapha Ndieck Sarré. Le Président aura alors la latitude de gouverner sans entrave et de dérouler le projet de son parti. Ainsi. A l’heure du bilan, le PASTEF n’aura pas d’excuse puisque les Sénégalais lui ont confié toutes les manettes pour conduire les destinées de leur pays et impacter positivement le quotidien du citoyen lambda. Alors, au travail Monsieur le Président pour le bonheur des Sénégalais !