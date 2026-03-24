Sénégal : la loi anti-homosexuels de Diomaye Faye pourrait coûter cher à l’économie

La loi sénégalaise criminalisant l’homosexualité, adoptée en mars 2026, risque d’accélérer la fuite des talents qualifiés, de fragiliser la santé publique et de décourager investisseurs et touristes.

Au Sénégal, le durcissement spectaculaire de la répression contre les homosexuels ne menace pas seulement des personnes. Il peut aussi affaiblir l’économie du pays. Car ceux qui cherchent aujourd’hui à fuir ne sont pas seulement des victimes d’une chasse idéologique et sociale : ce sont aussi, souvent, des urbains qualifiés, connectés, insérés dans les services, la santé, le numérique, la culture ou l’entrepreneuriat. À court terme, cette politique nourrit la peur. À moyen terme, elle peut provoquer une double perte : celle des talents sénégalais qui s’en vont, et celle des investisseurs, entrepreneurs et touristes étrangers qui pourraient désormais éviter Dakar.

Une loi qui durcit la criminalisation de l’homosexualité

Le 11 mars 2026, l’Assemblée nationale sénégalaise a adopté un texte qui double la peine maximale pour les relations entre personnes de même sexe, la faisant passer de cinq à dix ans de prison, tout en alourdissant aussi les amendes et en criminalisant plus sévèrement ce qui est présenté comme la « promotion » de l’homosexualité. Le texte a été adopté à une écrasante majorité ; le président Bassirou Diomaye Faye est désormais attendu pour le signer. Reuters a relevé que le projet s’inscrivait dans les engagements de campagne du nouveau pouvoir, dans un climat déjà marqué par des arrestations et une hostilité publique accrue.

Depuis ce vote, les signaux d’alarme se multiplient. L’AP décrit une communauté LGBT sénégalaise vivant davantage dans la peur, le repli, la clandestinité ou la fuite. Des structures de soutien ont réduit leur visibilité pour des raisons de sécurité, tandis que plusieurs personnes disent se cacher ou chercher à quitter le pays. De son côté, l’ONUSIDA a averti, le 18 mars 2026, que cette loi menace directement des vies humaines et risque de provoquer un recul sanitaire majeur.

Fuite des cerveaux : les talents qualifiés, premières victimes de la répression

Il n’existe pas, à ce stade, de statistique publique exhaustive établissant le niveau exact de diplôme des homosexuels sénégalais qui cherchent aujourd’hui à partir. Mais l’analyse économique permet déjà de voir se dessiner un risque net. Dans n’importe quel contexte répressif, ceux qui parviennent à envisager l’exil sont souvent ceux qui disposent d’un minimum de capital scolaire, relationnel, numérique, professionnel ou linguistique. En clair, les plus pauvres et les plus isolés restent fréquemment piégés sur place, tandis que les plus mobiles tentent de partir.

Or cette mobilité est souvent corrélée au niveau de qualification. Les travaux de l’OCDE sur l’émigration sénégalaise montrent que l’émigration vers les pays de l’OCDE est plus forte chez les personnes les plus diplômées, avec un taux d’émigration sensiblement plus élevé pour les titulaires d’un enseignement supérieur. Cette donnée ne porte pas spécifiquement sur les personnes LGBT, mais elle éclaire un mécanisme décisif : lorsqu’un climat politique pousse une minorité à l’exil, la saignée peut toucher de manière disproportionnée des profils utiles à l’économie, parce qu’ils sont justement ceux qui ont les moyens matériels et intellectuels de partir.

Le danger est donc moins celui d’un « départ massif » immédiatement quantifiable que celui d’une hémorragie ciblée. Dans un pays comme le Sénégal, où la croissance repose aussi sur les services, les professions intermédiaires, l’économie urbaine, les réseaux associatifs, la santé communautaire, les métiers créatifs et l’entrepreneuriat, la perte répétée de profils formés finit par peser. On ne perd pas seulement des individus ; on perd des compétences, des contribuables, des créateurs d’activité, des relais associatifs et parfois des employeurs potentiels.

Santé et productivité : les alertes de l’ONUSIDA

La Banque mondiale a depuis longtemps souligné que l’exclusion des personnes LGBT produit des pertes économiques concrètes : discrimination au travail, dégradation de la santé mentale, sous-investissement dans le capital humain, baisse de productivité et mauvaise allocation des talents. Autrement dit, quand un pays stigmatise une partie de sa population, il ne détruit pas seulement des droits ; il détruit aussi de la valeur.

L’ONUSIDA apporte un autre élément clé. L’organisation rappelle que le Sénégal est déjà l’un des rares pays d’Afrique de l’Ouest et centrale où les nouvelles infections au VIH ont augmenté entre 2010 et 2024, avec une hausse de 36 %. Dans ce contexte, pousser davantage les minorités sexuelles dans la clandestinité, loin des soins, de la prévention et de l’accompagnement, n’est pas seulement une faute morale : c’est un facteur de désorganisation sanitaire et donc économique. Plus de peur, c’est moins de dépistage, moins de suivi, moins de prévention, et demain des coûts plus lourds pour les systèmes de santé, les familles et les employeurs.

Investisseurs, tourisme, attractivité : le risque réputationnel pour Dakar

Il existe enfin un autre angle, encore peu commenté au Sénégal : l’effet réputationnel international. Une loi aussi dure n’envoie pas seulement un message aux citoyens sénégalais ; elle parle aussi au reste du monde. Pour un entrepreneur homosexuel africain, européen ou nord-américain, pour un cadre expatrié, pour un investisseur, pour un consultant, pour un créateur d’événement ou pour un touriste LGBT, le Sénégal peut désormais apparaître comme une destination plus risquée, plus hostile, plus imprévisible.

Le mécanisme est parfaitement documenté. Les recommandations officielles de sécurité pour les voyageurs LGBT rappellent précisément que les lois locales et les attitudes sociales peuvent affecter la sécurité et la facilité du séjour. Dans les secteurs où la mobilité compte, l’image d’un pays peut suffire à déplacer une conférence, un rendez-vous d’affaires, un projet d’implantation ou un voyage de loisirs vers une autre capitale africaine.

Le Sénégal sera moins attractif

C’est là que la logique politique du pouvoir de Diomaye Faye devient économiquement dangereuse. En voulant rassurer les franges les plus conservatrices de l’opinion, le Sénégal risque de se rendre moins attractif pour une partie de la jeunesse qu’il forme, mais aussi pour une partie des capitaux, des idées, des réseaux et des visiteurs qu’il voudrait attirer. Une économie ouverte ne se renforce pas en transformant l’intolérance en doctrine publique.

La loi anti-homosexuels de mars 2026 ne doit donc pas être lue seulement comme un recul des libertés publiques, même si c’est déjà immense. Elle peut devenir un accélérateur de fuite des cerveaux, un facteur de désorganisation sanitaire, et un repoussoir pour une partie du monde des affaires et du tourisme. À force de traiter certains de ses citoyens comme des indésirables, le Sénégal prend le risque de fragiliser ses propres bases de développement. Car un pays qui pousse dehors une partie de ses talents finit toujours, d’une manière ou d’une autre, par s’appauvrir lui-même.