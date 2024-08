Les rues d’Accra, au Ghana, vibrent au rythme du festival Homowo, célébration emblématique de la nouvelle année pour le peuple Ga. Mais parmi les nombreuses communautés qui marquent cet événement, la communauté Osu se distingue par son énergie unique et son profond respect des traditions. Au cœur de cette fête, se cache un récit exceptionnel de survie, de résilience et de solidarité.

La fête de Homowo se déroule généralement en août ou septembre, selon le calendrier traditionnel Ga. Les célébrations commencent par la plantation du maïs, qui est un élément central de la fête. Après la période de croissance et de récolte, le maïs est utilisé pour préparer une pâte fermentée appelée « kpokpoi » ou « kpoikpoi », un plat traditionnel à base de maïs et d‘huile de palme.

Le jour principal de Homowo, le « kpokpoi » est préparé et partagé parmi les membres de la communauté. Les chefs des différentes familles Ga distribuent ce plat, accompagné de libations d’eau ou de vin de palme, dans les rues et les maisons, marquant ainsi la fin de la famine symbolique. Les tambours et les danses traditionnelles font également partie intégrante des festivités, créant une atmosphère de joie et de convivialité.

Le palais du roi d’Osu : un pilier de tradition et de commémoration

La célébration se poursuit par une procession impressionnante vers le palais du roi d’Osu, Nii Nortey Owuo IV au Ghana. Vêtue de rouge, couleur symbolique du peuple Ga en hommage à ses ancêtres combattants, la foule défile au rythme des tambours et des coups de fusils tirés à blanc. Ce spectacle coloré et bruyant témoigne de l’importance historique et culturelle de ce festival pour la communauté. Le roi, entouré de ses sujets, adresse ses bénédictions à la population. Ceci évoque la sagesse et la force des ancêtres tout en exprimant des souhaits de prospérité pour l’année à venir.

Homowo : Un festival de gratitude et de réjouissance

Homowo, qui signifie littéralement « huer la faim » ou « moquer la faim », est une célébration annuelle marquée par des rituels et des festivités qui rappellent une période historique de famine dans la région, que les ancêtres des Ga ont surmontée grâce à des récoltes abondantes. En remerciement des dieux pour leur miséricorde, la communauté se réunit pour partager des repas traditionnels et des rituels sacrés.

Florence Aduwa Pam, une doyenne de 70 ans, joue un rôle central dans la préparation des plats typiques comme le Kekpeai. Ce met est un mélange de maïs et de blé accompagné d’une soupe savoureuse. La générosité est au cœur de cette célébration, où chacun est invité à apporter un plat et à le partager avec les autres. Cet échange convivial témoigne d’un fort esprit de communauté.

La jeunesse et la tradition : un lien inébranlable

Pour les jeunes, Homowo n’est pas seulement un événement culturel. C’est aussi un moment de connexion profonde avec ses racines, une période où la diaspora revient au pays. Cette dévotion à la culture et aux traditions reflète un lien puissant entre les générations. Ce festival démontre que l’héritage culturel d’Homowo transcende les âges et demeure une source d’inspiration pour toute la communauté. Elle attire également des touristes et des chercheurs intéressés par les traditions africaines.