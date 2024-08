« Petit Panda en Afrique » : l’animation danois qui rend hommage à la culture africaine

Le film d’animation danois « Petit Panda en Afrique » célèbre la culture africaine avec une aventure épique et des messages universels, en salles le 7 août.

Sortant des sentiers battus des grands studios d’animation comme Disney ou Pixar, le film « Petit Panda en Afrique » fait son apparition en salle ce 7 août. Réalisé par Richard Claus et Karsten Kiilerich, ce long-métrage d’animation danois se distingue par son approche indépendante et son récit initiatique captivant.

L’aventure de Pang et Jielong

Dans une Chine idyllique, nous suivons Pang, un jeune panda, et sa meilleure amie Jielong, une petite dragonne qui crache de la glace. Leur vie bascule lorsque des mercenaires kidnappent Jielong pour l’offrir à un lionceau héritier du trône, manipulé par son oncle maléfique. Armé de courage et de détermination, Pang entreprend un voyage épique à travers le monde pour sauver son amie, traversant notamment l’Afrique.

Le film nous transporte de la Chine à l’Afrique, offrant un bestiaire riche et chatoyant. Chaque rencontre sur leur chemin est une nouvelle occasion de découvrir des valeurs d’altruisme, de dépassement de soi et de fidélité. Richard Claus, l’un des réalisateurs, souligne que l’idée du panda comme héros est venue naturellement, inspirée par sa propre vie et son désir de créer une histoire inclusive et tolérante.

Des valeurs universelles

« Petit Panda en Afrique » n’est pas seulement un divertissement pour les enfants. Il véhicule des messages puissants et universels. Les parents apprécieront les clins d’œil à l’histoire politique, notamment à travers la figure du panda comme symbole de paix et de diplomatie. Le voyage de Pang est une métaphore du dépassement des obstacles et de la découverte de soi, des thèmes intemporels qui résonnent à tout âge.

Bien que le film soit acclamé pour ses valeurs et son récit touchant, certaines critiques pointent du doigt son manque d’originalité et de dynamisme. Comparé à des classiques comme « Le Roi Lion » ou « Mulan », « Petit Panda en Afrique » emprunte des éléments narratifs familiers sans les transcender. Cependant, ces emprunts n’enlèvent rien à la beauté et à la sincérité du film, qui reste un hommage charmant à la culture et aux paysages africains.