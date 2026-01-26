Sénégal : l’essentiel de l’actualité nationale

Entre recompositions politiques, tensions dans le football, innovations financières et faits marquants de société, l’actualité sénégalaise reste dense et plurielle. Des premiers signaux lancés en vue de la présidentielle de 2029 aux manœuvres de l’opposition, en passant par les débats autour de la gouvernance sportive, l’essor du paiement numérique et les enjeux sécuritaires, le pays évolue sur plusieurs fronts à la fois.

Présidentielle 2029 : les premiers signaux politiques

La scène politique sénégalaise commence déjà à se projeter vers l’échéance présidentielle de 2029. Selon Les Échos, des responsables politiques ont lancé un mouvement baptisé « Diomaye 2029 », dont l’objectif affiché est clair : soutenir une éventuelle candidature du président Bassirou Diomaye Faye à sa propre succession. Lors d’une conférence de presse, le coordonnateur du mouvement, Moïse Kama, a assumé sans ambiguïté cette ambition, estimant que le chef de l’État mérite un second mandat. Cette initiative, bien que précoce, illustre l’installation progressive du débat politique autour de la continuité ou non du projet porté par l’actuel pouvoir. Elle intervient dans un contexte où le nouveau régime cherche encore à consolider ses bases, entre attentes populaires fortes et nécessité de résultats concrets sur les plans économique et social.

Macky Sall restructure l’APR pour rester dans le jeu

Du côté de l’opposition, l’ancien président Macky Sall n’entend pas se retirer du paysage politique. À travers une vaste réorganisation de l’Alliance pour la République (APR-YAAYAKAR), il a procédé à plusieurs nominations stratégiques destinées à redynamiser son parti. Porte-parolat renforcé, nouvelle direction des femmes, de la jeunesse et de la diaspora : l’objectif est de moderniser l’appareil politique et de mieux structurer les pôles de compétences. Des figures connues comme Moussa Bocar Thiam, Seydou Guèye ou encore Néné Fatoumata Tall héritent de rôles clés. Cette restructuration traduit la volonté de l’APR de se repositionner comme une force crédible face au pouvoir actuel, tout en préparant les prochaines batailles électorales dans un contexte politique profondément renouvelé.

Football : rupture entre la FSF et El Hadji Diouf

Le football sénégalais a été secoué par une sortie musclée de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre l’une de ses plus grandes icônes, El Hadji Ousseynou Diouf. Dans un communiqué sans détour, la FSF a pris ses distances avec les déclarations de l’ancien international sur la gestion des terrains promis par l’État aux acteurs du football et sur la gouvernance mondiale du sport. Tout en reconnaissant son statut de légende, l’instance fédérale a insisté sur le caractère strictement personnel de ses propos. Elle a rappelé que les autorités traitent déjà le dossier foncier et a appelé à la retenue pour préserver l’image du pays. Ce qui révèle les tensions persistantes autour de la gouvernance du sport et la sensibilité des questions liées aux avantages accordés aux anciens internationaux.

Paiement numérique : Wave accélère l’inclusion financière

Sur le plan économique et technologique, Wave a marqué un tournant avec le lancement de sa carte Visa virtuelle, en partenariat avec Ecobank Sénégal et Visa. Entièrement dématérialisée, cette solution vise à faciliter l’accès des Sénégalais aux paiements en ligne, sans frais d’acquisition ni de maintenance. Selon Wave, l’enjeu est double : accompagner l’essor du e-commerce et lever les barrières traditionnelles liées à l’accès aux services bancaires. La carte intègre des dispositifs de sécurité avancés, dont l’authentification 3D Secure, et offre aux utilisateurs un contrôle total via l’application. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de digitalisation de l’économie et de démocratisation des services financiers, portée par une forte adoption des solutions mobiles au Sénégal.

Pêche artisanale : accord trouvé avec la Guinée-Bissau

Bonne nouvelle pour les pêcheurs sénégalais de Cap-Skirring : les dix pirogues arraisonnées en Guinée-Bissau devraient être restituées après le paiement d’une amende de 5 millions de FCFA. Interceptées pour défaut de licence et usage de filets interdits, les embarcations avaient provoqué une vive inquiétude au sein de la communauté. Grâce à la médiation de l’UNAPAS, un compromis a été trouvé avec les autorités bissau-guinéennes. Si les pêcheurs ont pu rentrer au Sénégal, cet épisode rappelle la fragilité de la pêche artisanale, confrontée aux frontières maritimes, aux réglementations divergentes et à la précarité économique des acteurs du secteur.

Sécurité : un réseau criminel démantelé à Diamaguène

Enfin, sur le front sécuritaire, la police de Diamaguène Sicap Mbao a frappé fort avec le démantèlement d’une bande spécialisée dans les vols avec violence. Six individus ont été arrêtés à la suite d’une agression matinale à Poste Thiaroye. Les enquêteurs ont saisi des scooters, une moto Jakarta et une quantité de chanvre indien. Cette opération rapide et efficace fait ressortir la vigilance des forces de l’ordre face à l’insécurité urbaine, un sujet de préoccupation pour les populations de la banlieue dakaroise.