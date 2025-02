Sénégal : Jimi Mbaye, guitariste de Youssou N’Dour, s’éteint à 68 ans

Jimi Mbaye, légendaire guitariste de Youssou N’Dour et cofondateur du Super Étoile, s’est éteint à 68 ans.

La musique sénégalaise pleure l’un de ses plus grands artistes. Jimi Mbaye, guitariste virtuose et cofondateur du groupe Super Étoile aux côtés de Youssou N’Dour, est mort mardi 11 février à l’âge de 68 ans. L’annonce de son décès a provoqué une vague d’émotion au Sénégal et bien au-delà, déclenchant de nombreux hommages du monde musical et politique.

Un pilier du Super Étoile s’en va

De son vrai nom Mamadou Mbaye, Jimi Mbaye a marqué l’histoire de la musique sénégalaise. Inspiré par Jimi Hendrix, il a développé un style unique, fusionnant sonorités africaines et influences rock. Son jeu de guitare, reconnaissable entre mille, a sublimé des morceaux légendaires comme Birima, offrant une touche inimitable à la musique de Youssou N’Dour.

Né à Dakar, il a fondé le Super Étoile avec Youssou N’Dour en 1979. Ensemble, ils ont popularisé le mbalax bien au-delà des frontières sénégalaises. Leur collaboration, qui s’est étendue sur plus de quarante ans, a forgé une amitié indéfectible entre les deux artistes.

Une carrière entièrement dédiée à la musique

Pendant plus de cinquante ans, Jimi Mbaye a consacré sa vie à son art. Son père s’opposait à sa passion, mais il a bravé les interdits pour tracer son propre chemin. Dès son adolescence, il fabriquait ses propres instruments avant d’acheter sa première guitare à 18 ans.

Le 4 janvier dernier, il a offert sa dernière prestation publique avec le Super Étoile lors du Grand Bal, événement incontournable de la scène musicale sénégalaise. Son influence a dépassé le cadre du mbalax : il a joué un rôle clé dans le dialogue entre les générations et les cultures musicales.

Hommages unanimes à un artiste inoubliable

La disparition de Jimi Mbaye a suscité une pluie d’hommages. Bouleversé, Youssou N’Dour a exprimé son chagrin sur les réseaux sociaux. La ministre de la Culture, Khady Diène Gaye, a salué « un virtuose de la guitare et un visionnaire », soulignant son rôle central dans le rayonnement de la musique sénégalaise. Le président Bassirou Diomaye Faye a également présenté ses condoléances à la famille du défunt et à la communauté artistique.

Les funérailles de Jimi Mbaye auront lieu cet après-midi au cimetière musulman de Yoff. Son héritage musical continuera d’inspirer les générations futures, et son nom restera gravé dans l’histoire de la musique africaine.