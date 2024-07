Mali : Toumani Diabaté, maître de la kora, nous a quittés

Le maître de la kora, Toumani Diabaté, s’éteint à 58 ans. Il laisse derrière lui un héritage musical inestimable pour le Mali et le monde.

Le 19 juillet 2024, la musique malienne et mondiale a perdu un géant. Toumani Diabaté, surnommé le dieu de la kora, s’est éteint à l’âge de 58 ans, après avoir été hospitalisé pendant plusieurs jours à Bamako. La nouvelle a été annoncée par son fils, Sidiki Diabaté, sur les réseaux sociaux.

Toumani Diabaté est issu d’une illustre lignée de griots, une caste de musiciens et de conteurs traditionnels en Afrique de l’Ouest. Né dans une famille où la musique est une vocation, son père, Sidiki Diabaté, était lui-même un maître de la kora, connu comme le roi de cet instrument. Toumani a commencé à jouer à l’âge de cinq ans et a rapidement démontré un talent extraordinaire.

À treize ans, il faisait déjà partie de l’ensemble Koulikoro, qui a remporté le prix du meilleur orchestre traditionnel à la Biennale du Mali. Par la suite, il a intégré l’orchestre national du Mali, continuant de développer et de promouvoir la musique traditionnelle tout en explorant de nouveaux horizons musicaux.

Une carrière internationale

Toumani Diabaté a su élever la kora, un instrument à 21 cordes traditionnellement utilisé dans la musique mandingue, à des sommets internationaux. Ses collaborations avec des artistes de renom tels qu’Ali Farka Touré, Björk, Damon Albarn et Taj Mahal ont permis de faire connaître la richesse de la musique malienne à travers le monde. L’album « In the Heart of the Moon », produit avec Ali Farka Touré, lui a valu plusieurs Grammy Awards.

Tout au long de sa carrière, Toumani Diabaté a été un fervent défenseur de la musique traditionnelle malienne. Il a souvent parlé de son désir de contribuer à l’ouverture des portes universelles pour la kora, tout en restant fidèle à ses racines de griot. Ses nombreux albums et collaborations ont prouvé qu’il était possible de marier tradition et modernité, faisant de lui un ambassadeur culturel respecté et admiré.

Réactions et hommages

La nouvelle de la mort de Toumani Diabaté a suscité une vague d’émotions et de réactions à travers le monde. Youssou N’Dour, célèbre musicien sénégalais, a partagé ses condoléances sur les réseaux sociaux, qualifiant Toumani de « virtuose de la kora et arrangeur musical hors pair ». Mory Touré, spécialiste de la musique africaine, a également exprimé sa tristesse, décrivant Toumani comme un artiste qui a émerveillé le monde pendant des années.

Toumani Diabaté laisse derrière lui un héritage immense et une empreinte indélébile sur la musique mondiale. Son fils, Sidiki Diabaté, lui-même un musicien accompli, continue de perpétuer la tradition familiale, assurant que la musique de la famille Diabaté résonne encore dans le cœur des générations à venir.