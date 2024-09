Sénégal : comment Aziz Dabala a fait des millionnaires après sa mort

La mort du danseur sénégalais Aziz Dabala, tué à coups de couteau à Pikine Technopole a endeuillé tout un pays. Pendant que la famille pleure son enfant disparu, d’autres se frottent les mains. En réalité, depuis sa tombe, Aziz Dabala aura rapporté beaucoup d’argent à nombre de Sénégalais.

Une mort en a secoué plus d’un Sénégalais

Un mois d’août macabre, à jamais gravé dans la mémoire des Sénégalais. La mort du célèbre danseur Aziz Ba alias Aziz Dabala a plongé tout un pays dans l’émoi et la consternation. Une mort certes brutale, mais surtout violente. Les rapports ayant mentionné plusieurs coups de couteau reçus par le danseur. L’homme aura souffert avant de rendre son dernier souffle. Il s’est tout de même défendu, bec et ongles, face à ses bourreaux. Puisque la police a fait mention de blessures infligées à l’un des coaccusés.

Quid du jeune Waly, hébergé par Aziz Dabala qui a, lui aussi, été violenté à mort. Égorgé ou éventré ? Nul ne sait, les versions se multiplient. La presse ayant fait de cette affaire ses choux gras. Un meurtre pas comme les autres et qui a suscité le plus grand intérêt des citoyens sénégalais. Oui, dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, il y en a eu des crimes. Plus barbares ? On ne saurait le dire, mais cette mort en a secoué plus d’un Sénégalais. Jamais un décès n’a autant frappé les habitants de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Aziz Dabala assure dans « Komi Poulo » de Demba Guissé

Avant sa mort, Aziz Dabala, danseur réputé, dont le talent ne souffrait d’aucun doute, avait tourné des clips. Des productions restées dans les couloirs, en attente d’être rendues publiques. Parmi celles-ci, un tube du chanteur sénégalais Demba Guissé. « Komi Poulo », qui signifie « Je suis peulh » est chanté en pulaar. Une chanson dont le rythme est comestible, le ton digeste, et qui a eu la chance d’être dansée par Aziz Dabala. Comme à l’accoutumée, le défunt chouchou du public sénégalais a assuré sa prestation.

La danse, Aziz Ba est né avec dans le sang. Il se dit que très jeune, le natif de la banlieue dakaroise arpentait les rues de la capitale sénégalaise pour écouler les morceaux de savon que lui confiait sa maman. A travers des pas de danse dont lui seul détient le secret, Aziz Ba, avec sa petite taille, émerveillait les passants qui, séduits, achetaient son savon, même s’ils n’en avaient pas besoin. Aziz avait le pas, la souplesse et la vivacité dans les jambes. Un talent fou de danseur pour un simple vendeur de savon en herbe.

536 000 vues en seulement 14 heures !

C’est d’ailleurs à travers ce commerce que la fameuse Nabou Lèye, présumée complice dans le doublez meurtre de Pikine, l’aurait connu. Admirative de l’engagement du jeune Aziz, Nabou Lèye engage une relation amicale avec le jeune vendeur. C’est le début d’une relation plein de rebondissements. En effet, Nabou Lèye bénéficiera d’une formation de danseur digne de ce nom assurée par Aziz. De ce rapprochement professionnel naquit une relation amoureuse qui finira par être fatale pour le danseur tué à coups de couteaux par une bande dont ferait partie Nabou Lèye. Cette dernière, avec ses sept-coaccusés ont été envoyés en prison.

La presse et les réseaux sociaux continuent d’exploiter les contenus en lien avec Aziz Dabala qui leur rapporte gros. Celui qui est persuadé de tirer des millions de la mort tragique du danseur est Demba Guissé. Ce dernier a vu son clip tourné avec le danseur caracoler à plus de 530 000 vues en seulement 14 heures. Un record, si l’on sait que son clip « Moytou rek » ; sortie il y a huit mois n’a fait que 370 000 vues. Sous peu, grâce à Aziz Dabala, Guissé se frottera les mains via YouTube. Car son clip aura été vu des millions de fois. Le jeune Waly aussi a figuré dans le clip, qui, nul doute, a réveillé de douloureux souvenirs du double-meurtre de Pikine Technopole.