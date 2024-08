Sénégal : Nabou Lèye, au cœur de l’affaire Aziz Dabala, déférée

L’assassinat d’Aziz Dabala et de son ami Waly, survenu dans leur appartement à Pikine Technopole, a suscité émoi et consternation au Sénégal. Cette affaire a été marquée par plusieurs éléments troublants. Il s’agit d’un crime particulièrement violent, les victimes ayant été tuées de multiples coups de couteau. Au total, six personnes, dont la danseuse Nabou Lèye, ont été déférées. Un élément de la bande est toujours dans la nature.

Après le bouclage de l’enquête intervenu hier lundi 26 août 2024, les six personnes arrêtées dans le cadre du double meurtre du danseur Abdou Aziz Ba dit Aziz Dabala et de Boubacar Gano dit Waly, à la Cité Technopole de Pikine, une banlieue dakaroise, sont déférées au Parquet, aujourd’hui. Elles sont poursuivies pour « association de malfaiteurs et des crimes de meurtre avec préméditation et actes de barbarie ».

Nabou Lèye au cœur de la bande arrêtée

Craignant un lynchage public, les mis en cause sont conduits sous haute escorte dans une voiture blindée de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip) de la police. Face aux enquêteurs, le présumé meurtrier, Mamadou Lamine Diao, aurait avoué son crime, prétextant avoir agi face au refus de son ami de lui filer l’argent qu’il lui réclamait. Il aurait ajouté avoir agi du fait que les victimes avaient une orientation déviante. Thèse réfutée en bloc par les proches du défunt Aziz Dabala.

Les indices prélevés par la police scientifique dans l’appartement où vivaient Aziz Dabala et Wally, à la Cité Technopole, les données téléphoniques, les retraits Wave… ont permis à la DIC de mettre la main sur la bande de malfaiteurs. Le journal L’Observateur relève que Serigne S, Oumar G, Mamadou Lamine Diao alias Modou Lô, Assane D, Ousseynou D et Nabou Lèye, qui constituent la bande arrêtée, se connaissent bien. Ils seraient, pour la plupart, des repris de justice.

Différentes versions tout au long de l’enquête

Il se dit d’ailleurs que le nommé Oumar G a déjà fait de la prison pour meurtre. Actuellement, on apprend qu’une seule personne est encore en cavale et est activement recherchée par les éléments de la DIC. Poursuivis pour « meurtre et actes de barbarie, association de malfaiteurs », entre autres, ils risquent tous gros. Ce double meurtre commis dans la nuit du 18 au 19 août dernier, a mis tout un pays en émoi. La presse et les réseaux sociaux en ont fait leurs choux gras.

Les versions ont différé tout au long de l’enquête. Tout tournerait autour de l’argent et de l’orientation sexuelle. La police a réussi à identifier les éléments de la bande à partir des caméras de surveillance. Dans son rapport, la police a indiqué que le danseur Aziz Dabala et Waly ont perdu la vie suite à une bagarre avec usage d’arme blanche. Présenté comme le cerveau de la bande, Assane D aurait porté le coup mortel à Aziz Dabala.

Double meurtre qui n’a pas révélé tous ses secrets

El Hadji Mamadou Diao est le seul assaillant à avoir été blessé au cours de la bagarre. Une confrontation qui a démarré dans la nuit du 18 au 19 août, vers 22 heures. Les téléphones ont permis de découvrir que Nabou Lèye est revenue dans l’appartement vers 22 heures 50. Le journal d’appels téléphoniques de la danseuse sénégalaise révèle de nombreux échanges avec les meurtriers la veille et les jours qui ont suivi le crime.

La DIC précise que les données téléphoniques renseignent que toutes les personnes arrêtées se trouvaient dans la zone du crime au moment de la bagarre. Leur ADN étant apparu dans les conclusions des analyses effectuées par la police scientifique. Actuellement, la police recherche activement une dernière personne impliquée dans ce double meurtre qui, faut-il le dire, n’a pas révélé tous ses secrets.