Affaire Aziz Dabala : Nabou Lèye et ses coaccusés envoyés en prison

Au Sénégal, Nabou Lèye, Mamadou Lamine Diaw, Serigne Sarr, Oumar Guèye, Assane Diaw, Ousseynou Diaw et Fallou Diop ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis dans le cadre du double meurtre ayant coûté la vie à Aziz Dabala et Waly.

La sentence est tombée concernant le double meurtre à Pikine. Après un retour de parquet hier mardi, le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine Guédiawaye écouté les différents suspects. Sans hésitation, il a placé Nabou Lèye, Mamadou Lamine Diaw, Serigne Sarr, Oumar Guèye, Assane Diaw, Ousseynou Diaw et Fallou Diop ont été placés sous mandat de dépôt.

Nabou Lèye passe sa première nuit en prison

A travers cette sentence, le juge d’instruction a suivi le réquisitoire du procureur. Le présumé meurtrier, Mamadou Lamine Diaw, et ses complices passeront leur première nuit en prison. Pour rappel, le parquet avait requis hier l’ouverture d’une information judiciaire et un mandat de dépôt contre les mis en cause.

Rappelons par ailleurs que les corps sans vie de Abdoul Aziz Ba dit Aziz Dabala et du jeune Waly ont été retrouvés dans un appartement à la cité Technopole de Pikine. Des décès survenus à la suite d’une bagarre au cours de laquelle un des complices avait été blessé. Preuve que le danseur Aziz Dabala avait cherché à se défendre avant d’être neutralisé.

Nabou Lèye au centre de la mort d’Aziz Dabala

Une bagarre intervenue dans la soirée du 18 août dernier, à laquelle la danseuse Nabou Lèye n’était pas étrangère. Mieux, la relation entre Nabou Lèye et la bande avait été établie à travers un traçage des appels téléphoniques. Les policiers de la Division des investigations criminelles ayant découvert que celle qui a été présentée comme la petite amie du défunt, communiquait avec la clique, « avant et après » le double meurtre.

Cette affaire a été au centre de toutes les attentions au Sénégal. Les policiers ayant décrit la « barbarie » avec laquelle les deux personnes ont été tuées. Ce qui a le plus surpris, c’est l’implication directe de Nabou Lèye dans ce double meurtre. Se présentant au départ comme celle qui porté assistance à un Aziz Dabala « malade », qu’elle aurait même emmené se faire consulter à l’hôpital, la danseuse s’est retrouvée au centre de cette tragédie.