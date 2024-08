Affaire Aziz Dabala : mandat de dépôt contre Nabou Lèye et cie ?

Activement recherché, depuis le double meurtre d’Aziz Dabala et Waly qui a endeuillé le Sénégal, Fallou Diop, le septième suspect jusque-là en cavale, est entre les mains de la Division des investigations criminelles. Quant à Nabou Lèye et compagnie, ils ont fait l’objet d’un retour de parquet. Le Parquet a requis le mandat de dépôt contre les suspects, qui seront édifiés ce mercredi.

L’affaire du double meurtre d’Abdoul Aziz Ba alias Aziz Dabala et du jeune Boubacar Gano dit Waly suit son cours au Sénégal. Hier, mardi 27 août 2024, Mamadou Lamine Diaw, Serigne Sarr, Oumar Guèye, Assane Diaw, Ousseynou Diaw et Nabou Lèye avaient été déférés devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Fallou Diop, considéré comme le septième suspect activement recherché par la Division des investigations criminelles, a été livré par son père.

Fallou Diop avait été filmé en train de procéder à des retraits Wave sur le compte d’Aziz Dabala après sa mort. Ce jour, il était accompagné de deux autres personnes toutes deux arrêtées par la police. Pour échapper aux enquêteurs, le fugitif s’était tout bonnement rasé la tête, alors qu’il disposait d’une chevelure très imposante. L’homme était alors méconnaissable et pouvait facilement se dissimuler dans la nature.

Mandat de dépôt requis contre Nabou Lèye et compagnie

N’eut été son père qui l’a livré, il allait être très difficile pour les limiers de l’identifier. Après une semaine de cavale, il a été placé en garde à vue. Les sept suspects à savoir Fallou Diouf, Mamadou Lamine Diaw, Serigne Sarr, Oumar Guèye, Assane Diaw, Ousseynou Diaw et Nabou Lèye sont attendus, ce mercredi 28 août 2024, dans la cave du tribunal de la banlieue dakaroise. Ils devraient être édifiés sur leur sort, à l’issue de la session judiciaire spéciale de ce jour.

Dans cette affaire hyper médiatisée d’Aziz Dabala et de Waly, le parquet de Pikine-Guédiawaye a requis l’ouverture d’une information judiciaire et le mandat de dépôt contre tous les suspects. Les sept personnes ont un lien avec le double meurtre de Pikine Technopole. Elles sont toutes poursuivies pour « association de malfaiteurs, assassinats, actes de barbarie, vol aggravé et complicité ».