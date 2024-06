Sassou-Nguesso salue la Russie pour son « courage et résilience »

Le président congolais Denis Sassou-Nguesso est en visite d’État en Russie. Cette visite marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre Brazzaville et Moscou. Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, Sassou-Nguesso a félicité le peuple russe pour son « courage et sa résilience » face aux sanctions imposées en raison du conflit avec l’Ukraine.

Il a également exprimé son admiration pour la capacité de la Russie à maintenir sa position sur la scène internationale malgré les pressions extérieures.

Renforcement des liens et coopérations renouvelées

Sassou-Nguesso a souligné l’importance de renforcer les liens entre les deux nations en ces temps de grandes épreuves. Il a rappelé que l’Union Soviétique avait joué un rôle crucial dans la résistance des peuples africains contre la colonisation. Selon lui, « cette lutte continue sous des formes différentes, mais elle continue puisque les peuples d’Afrique sont toujours en lutte pour leur libération effective. »

Lors de cette visite, des discussions importantes ont eu lieu, notamment sur la coopération économique et militaire. Le président congolais a évoqué la possibilité pour Lukoil, le plus grand producteur russe de pétrole, de devenir un opérateur sur des permis pétroliers au Congo. « Nous pensons que Lukoil pourra être opérateur dans le secteur du gaz et du pétrole », a-t-il déclaré.

Reconnaissance et voyage prolifique

En signe de reconnaissance, Vladimir Poutine a remis à Denis Sassou-Nguesso la décoration officielle de l’Ordre de l’honneur. Poutine a également exprimé sa gratitude pour le soutien constant du Congo sur la scène internationale. Cette visite renforce les liens entre les deux pays et ouvre la voie à une coopération encore plus étroite dans les années à venir.

Après ses discussions à Moscou, Sassou-Nguesso s’est rendu à Saint-Pétersbourg. Ensuite, il prévoit de poursuivre son voyage vers Dubaï. Son séjour en Russie a été marqué par plusieurs rencontres avec des sociétés russes. Ces échanges soulignent la volonté des deux pays de développer des partenariats stratégiques dans divers domaines.

Un avenir de coopération solide

Denis Sassou-Nguesso a exprimé son souhait que les relations entre le Congo et la Russie continuent de se renforcer. « Nous espérons soixante nouvelles années de coopération solide », a-t-il affirmé. Ainsi, il a réitéré l’engagement des deux nations à poursuivre leur collaboration pour le développement mutuel et la paix mondiale.