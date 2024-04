Salaires mensuels bruts, les Marocains sont mieux payés que les Algériens

Le Maroc est le premier africain en termes de salaires mensuels bruts avec 1 657 dollars. Des chiffres qui placent le Royaume loin devant l’Algérie qui se contente de 249 dollars de salaire mensuel brut.

Le Royaume du Maroc se hisse à la 48ème place mondiale en termes de salaire mensuel brut moyen, selon le classement 2024 établi par CEOWORLD. Avec un revenu mensuel de 1 657 dollars (environ 16.658 dirhams), le Royaume conforte sa position de leader sur le continent africain, distançant largement la Guinée (106ème), le Botswana (109ème) et le Kenya (110ème).

Top 10 africain

Dans le monde arabe, les Émirats arabes unis dominent le classement (18ème place) avec un salaire mensuel moyen de 3 663 dollars, suivis du Qatar (22ème, 3.168 dollars). L’Arabie saoudite (36ème), le Koweït (38ème), Bahreïn (45ème) et Oman (50ème) se distinguent également par des rémunérations élevées. En revanche, les pays les moins rémunérateurs se situent majoritairement en Afrique, avec le Lesotho (196ème, 24 dollars), l’Angola (195ème, 27 dollars) et le Malawi (194ème, 31 dollars).

La Guinée vient loin derrière le Maroc, occupant la 106ème place mondiale avec un salaire de 430 dollars, suivie du Botswana (109ème, 416 dollars), du Kenya (110ème, 416 dollars), de la Tunisie (129ème, 277 dollars), de l’Algérie (133ème, 249 dollars), du Ghana (134ème, 244 dollars), de l’Égypte (136ème, 222 dollars), du Nigeria (144ème, 166 dollars), et de Djibouti. Ce dernier pays clôt le top 10 africain avec un salaire mensuel brut de 142 dollars.

Taux d’inflation élevés

Selon le rapport, l’inflation peut influencer le pouvoir d’achat et la comparaison des salaires entre différents pays. Il souligne que les secteurs de la finance, de l’assurance, de l’électricité, de l’exploitation minière et des technologies de l’information offrent généralement les postes les mieux rémunérés. Le document souligne que de nombreux pays ont fait face à des taux d’inflation élevés, ce qui peut impacter le pouvoir d’achat.

Des taux d’inflation provoqués par la pandémie et les perturbations des chaînes d’approvisionnement qui en ont découlé. Sans compter les risques géopolitiques tels que le conflit russo-ukrainien, la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine ou la rivalité géopolitique entre l’Inde et la Chine. Des facteurs qui ont contribué à ces problématiques en accentuant les crises énergétiques et les retards d’approvisionnement.