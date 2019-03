C’est un véritable appel du pied fait par le Secrétaire général du Polisario, Brahim Ghali, à ses « frères du royaume du Maroc ».

Les festivités accompagnant le 34ème anniversaire de la création de la République Arabe Sahraouie Démocratique, ont été un prétexte pour Brahim Ghali, Secrétaire général du Polisario, de faire un appel du pied au royaume du Maroc qu’il a appelé à « œuvrer en commun, et à débuter des négociations directes, de bonne foi, sans conditions préalables, pour résoudre le conflit entre les deux pays frères », relève Hespress, cité par Bladi.

A lire : Maroc, Sahara, Algérie : la tournée de Horst Köhler en question

Brahim Ghali, toujours selon le site marocain, a indiqué que le Polisario est prêt à travailler « dans une optique fraternelle avec le frère et voisin, le royaume du Maroc, et avec tous les pays de la région, pour passer à une autre étape dont les bases seront la sécurité, la stabilité, le respect mutuel, le bon voisinage, l’entraide, le développement ». Ajoutant qu’« il est temps pour nos frères du royaume du Maroc de se diriger avec nous vers une paix véritable et pérenne ».

Saluant le soutien de l’Algérie et de son chef d’Etat, Brahim Ghali qualifie ce pays d’Afrique du Nord comme étant la « Mecque des révolutionnaires et qibla des libres ». Toujours selon Bladi, le SG du Polisario a qualifié l’Afrique du Sud de « symbole de la liberté et de la paix ».

A lire : Sahara : cette posture de l’Afrique du Sud qui fâche le Maroc et conforte l’Algérie

Cette sortie de M. Ghali intervient alors que l’Envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara Occidental, Horst Köhler, prépare une tournée dans la région au courant de ce mois de mars après la Table ronde de Genève (5 et 6 décembre 2018), ayant réuni le Maroc, l’Algérie, le Polisario et la Mauritanie, autour d’une même table.