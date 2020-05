Rwanda : Ngabo, Mwiza, Urumuri, Akazuba et Ikirezi, ces robots au front contre le Covid-19

Ngabo, Mwiza, Urumuri, Akazuba et Ikirezi tels sont les noms de cinq robots de haute technologie qui seront utilisés dans la gestion de la pandémie du coronavirus dans les centre de traitement au Rwanda. Ces robots ont été remis au ministre de la Santé par son homologue des Technologies de l’Information et de la Communication, au centre de traitement de Kanyinya ce 19 mai.

En effet, ces cinq robots conçus par ZaroBots Africa, une société qui fabrique des robots humanoïdes les plus avancés dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’industrie assisteront les médecins impliqués dans la riposte contre le Covid-19. Ils ont la tâche de rendre la riposte efficace, par le contrôle des patients, la fourniture des médicaments dans leurs chambres et la capture d’informations relatives à l’évolution de leur situation sanitaire.

In pictures ; today's colourful event that saw #Rwanda receive 5 high- tech robots to support the #COVIDー19 fight at treatment centres and minimize infection risks of the pandemic @UNDP_Rwanda @RwandaICT @RwandaHealth pic.twitter.com/8vGNVAyish

— Rwanda Biomedical Centre (@RBCRwanda) May 19, 2020