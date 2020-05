Lutte contre le Covid-19 : les États d’Afrique de l’Est s’engagent à mutualiser leurs efforts

Les États de la Communauté d’Afrique de l’Est ont approuvé ce week-end un plan harmonisé des tests transfrontaliers de la pandémie du Coronavirus. La prise de cette décision fait suite aux conséquences de la pandémie ressenties déjà dans cette partie du continent.

Au cours de cette vidéoconférence, les participants ont identifié les impacts de cette maladie sur la région. Parmi les impacts positifs identifiés, figurent l’augmentation de la production de masques faciaux, l’évolution du commerce en ligne, l’adaptation de certains habitants au télétravail et à l’enseignement à distance. Ils ont noté également la crise alimentaire et la perturbation dans les chaînes de valeurs manufacturées et industrielles parmi les impacts négatifs du covid-19 sur la région.

En effet, à l’issue de cette réunion, ils se sont convenus de mettre en œuvre un programme commun de sensibilisation des habitants de la région, afin de limiter la propagation de cette maladie. Par ailleurs, ils ont plaidé pour l’examination de l’impact de la pandémie sur les secteurs fiscal et monétaire de la région. Des sources proches du secrétariat de la communauté des États d’Afrique de l’Est laissent entendre que cette recommandation pourrait être au menu de prochaines réunions.

A joint consultative meeting of #EAC Ministers & Cabinet Secretaries responsible for Health, Trade, Transport & EAC Affairs has directed Partner States to support local production of essential medical products & supplies to combat #COVID19 in the region https://t.co/WaBalWH7hj pic.twitter.com/y2AaaL6hVZ — East African Community (@jumuiya) May 10, 2020

Selon Christophe Bazivamo, secrétaire de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est, cette mutualisation des efforts vise à limiter la propagation du Coronavirus et la stabilisation du commerce transfrontalier. « Le plan vise entre autres à assurer un mécanisme conjoint et bien coordonner la lutte contre le Covid-19 dans la région, dont un accès rapide aux thérapies et aux technologies de la santé pour gérer efficacement la pandémie ainsi que pour minimiser le nombre de personnes infectées », a-t-il déclaré.

Cette réunion consultative a réuni des ministres des Etats partenaires, des secrétaires ministériels et des responsables de la santé, du commerce, des transports et des affaires de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est (Rwanda , Sud Soudan , Tanzanie , Ouganda, Burundi et Kenya ).