Rwanda : l’utilisation des robots, la nouvelle approche dans la lutte contre le Covid-19

Face à la pandémie du Coronavirus, le gouvernement rwandais compte intégrer l’utilisation des robots dans la riposte contre cette maladie afin de limiter sa propagation. Cette précision a été faite le Dr Daniel Ngamije, ministre rwandais de la Santé, lors d’une communication à la télévision, ce 8 mai 2020.

Selon lui, ces robots effectueront des taches aléatoires et soutiendront ainsi les efforts de l’équipe médicale. « Ils nous aideront à réduire le nombre de fois où le médecin ou l’infirmier entre en contact avec le patient et aideront également notre personnel médical à gérer de nombreux cas au même moment ».

En effet, dans une vidéo partagée par le Centre biomédical rwandais, une structure impliquée dans la riposte contre le Covid-19, le robot filmé reçoit et répond aux ordres humains. « Rendez-vous à votre station de charge », au robot de répondre : « D’accord, j’y vais » et s’y rends directement.

We are introducing the use of robots in the management of our #COVID19 Treatment Centers to reduce transmission risks. Robots will screen temperature, monitor status, keep medical records of Patients. @RwandaICT @RISARwanda @RURA_RWANDA pic.twitter.com/2BXmUaT4HI

— Rwanda Biomedical Centre (@RBCRwanda) May 8, 2020