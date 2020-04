Lutte contre le Covid-19 en Afrique : le Rwanda annonce son soutien aux efforts continentaux

Le Rwanda s’engage à soutenir les efforts continentaux dans la lutte contre le Coronavirus, par la donation d’un million de dollars à l’Union Africaine. Le Président rwandais, Paul Kagame, l’a dit au cours d’une téléconférence des chefs d’Etat présidée par le dirigeant sud-africain, Cyril Ramaphosa, ce 22 avril.

Dans sa communication, le Président rwandais a précisé que ce don vise à soutenir les efforts du centre africain de contrôle des maladies et le fonds au Covid-19, dans la lutte contre la pandémie. « Permettez-moi de dire que le Rwanda annonce un engagement envers le Fonds Covid de l’Union Africaine et le CDC africain, chacun recevant 500 000 dollars ».

Tout en félicitant l’Union Africaine et le Centre africain de contrôle des maladies pour leur engagement dans la lutte contre le Covid-19 sur le continent, Kagame a exhorté ses homologues à la solidarité et à la prise des mesures pouvant maintenir les échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale après cette maladie.

« Nous devons continuer à nous coordonner encore plus étroitement dans les mois à venir. Permettez-moi de conclure en remerciant le CDC africain et la commission de l’Union Africaine pour l’excellent travail qu’ils accomplissent au nom de notre continent. Cela a toujours été une priorité majeure pour notre union (…). Il est important d’augmenter le commerce et la production sur notre continent », a-t-il ajouté.

Pour rappel, cette téléconférence du bureau élargi de l’Union Africaine a réuni plusieurs chefs d’Etats dont celui du Kenya, du Mali, de l’Afrique du Sud, de l’Ethiopie, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal, les membres de l’African Business leaders coalition et le président de la Commission de l’Union Africaine.