Ruto à Pékin : le Kenya mise sur la Chine pour accélérer sa transformation

Le président kényan William Ruto est en visite d’État en Chine du 22 au 26 avril 2025, marquant sa troisième visite officielle à Pékin depuis son arrivée au pouvoir en 2022. Ce déplacement diplomatique intervient dans un climat mondial tendu, où le Kenya cherche à redéfinir ses alliances face à l’essoufflement de l’engagement occidental.

L’Empire du Milieu devient ainsi un pilier central dans la stratégie économique et géopolitique de Nairobi, bien au-delà des simples intérêts commerciaux.

Vers un nouveau cap dans la relation sino-kényane

Au cours de cette visite, vingt accords bilatéraux ont été signés dans divers domaines. Il s’agit de la science, l’e-commerce, en passant par l’éducation, les transports et les infrastructures hydrauliques. L’un des points majeurs des discussions reste l’expansion de la ligne ferroviaire Mombasa-Nairobi jusqu’à la frontière ougandaise. C’est un projet qui s’inscrit dans l’ambition du Kenya de devenir une plaque tournante logistique régionale. La Chine, principal investisseur étranger dans le pays, continue de jouer un rôle moteur dans ces projets structurants.

Critique de l’ordre mondial et solidarité du Sud global

Devant les étudiants de l’université de Pékin, William Ruto n’a pas mâché ses mots. Il a dénoncé un système international “cassé”. Il pointe du doigt un Conseil de sécurité de l’ONU obsolète et une politique commerciale américaine “destructrice”. À ses yeux, seule une solidarité renforcée entre les pays du Sud global peut rééquilibrer les rapports de force internationaux. Le président kényan s’inscrit ainsi dans une dynamique de renouveau du non-alignement, en misant sur des partenaires alternatifs à l’Occident.

Innovation, numérique et transition verte au cœur de la coopération

Si les infrastructures restent une priorité, William Ruto entend élargir le partenariat avec Pékin aux domaines de l’innovation technologique, du numérique et des énergies renouvelables. L’objectif affiché est clair : faire du Kenya une économie résiliente, connectée et écologique. À travers les programmes de bourses, les centres de recherche conjoints et les transferts de technologies, la Chine offre un modèle de développement pragmatique, adapté aux aspirations de modernisation kényanes.

Un partenariat stratégique global qui se renforce

Cette visite d’État consolide le statut du Kenya comme premier partenaire africain de la Chine en Afrique de l’Est. En retour, Pékin réaffirme sa volonté de faire du pays un pôle régional de coopération Sud-Sud. Plus qu’un simple rapprochement diplomatique, le déplacement de William Ruto à Pékin démontre une évolution profonde des équilibres internationaux, où les pays africains cherchent désormais à dicter leurs propres priorités de développement sur la scène mondiale.